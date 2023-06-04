Вызывают ожоги и потерю сознания: 6 опасных растений, произрастающих в Украине

Летом начинают активно расти многие растения. И среди них не только приятные ароматные цветы, но и вполне опасные растения, которые становятся причиной ожогов и потери сознания.

В летний сезон нетрудно наткнуться на растения, которые вызывают серьезные нарушения в организме: тошноту, головные боли, ожоги или потерю сознания. 24 Канал расскажет, каких растений лучше обходить, чтобы не создать себе проблем.

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Опасные растения, произрастающие в Украине

Белечь можно увидеть не только в лесах, но и у домов в городах и селах. Она ужасно пахнет и характеризуется объемными цветами желтого цвета. Лучше не касаться ее побегов и семян, потому что это приведет к отравлению.



Белена / Фото Википедия

Борщевик часто растет на обочине дорог. Его очень легко узнать по высокому стеблю и большим белым или розовым цветам. После контакта с этим растением спустя некоторое время появляются ожоги.



Борщевик / Фото ВОДА

Борец довольно распространен на влажных почвах. Растет темно-синими или фиолетовыми цветками в виде кустов. Если съесть частицу растения, можно получить ожоги и боль. Признаками отравления после борца являются головокружение, понижение температуры, медленное дыхание.



Борец / Фото Ботаничка

Волчьи ягоды чаще всего встречаются в лесу. Красные ягоды выглядят довольно привлекательно, поэтому их можно по неосторожности попробовать. Они вызывают отравление организма и даже ожоги.



Волчьи ягоды / Фото Центр идей

Болиголов пятнистый разрастается у дорог, на огородах, полянах. Часто растет у железнодорожных путей. Оно напоминает петрушку или укроп, потому легко можно спутать. Такое растение содержит жидкий алкалоид кониин – вещество, провоцирующее отравление. Другими симптомами являются головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота, дерматит.



Болиголов / Фото Супер Агроном

Амвросия заслуженно является одним из самых опасных растений, вызывающих аллергию. Она начинает цветение с конца июля. В Украине наиболее распространена – амброзия полинолиста, занимающая огромные территории. Симптомами аллергии от амброзии являются заложенный нос, чихание, зуд в глазах, удушье.



Амвросия / Фото Ботаничка