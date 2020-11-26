Три месяца назад певица Кэти Перри и актер Орландо Блум впервые стали родителями. У них родилась дочь. Друзья звездной четы поделилось впечатлениями от имени новоиспеченных родителей.

В конце августа Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями очаровательной дочери, которую назвали Дейзи. Звездные супруги не делились фотографиями новорожденного ребенка и не давали комментариев по этому поводу. Но на днях близкие друзья пары рассказали о том, как пара переживает родительство. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight.

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Источники сообщают, что опыт родительства очень изменил Кэти Перри и Орландо Блума. Впрочем, у них сейчас все хорошо.

Кэти и Орландо прекрасно справляются с уходом за малышом. Они невероятно счастливы! Кэти и Орландо на одной волне: Дейзи является их основным приоритетом,

– рассказали близкие друзья пары.

Они также рассказали, что в семье Кэти Перри и Орландо Блума царит полное взаимопонимание. Актер признается, что считает свою любимую лучшей матерью.

Ранее певица признавалась, что не хотела бы надолго оставлять свою дочь. Но она вернулась на съемки американского музыкального шоу, где является судьей. И очень рада этому, потому что хочет в дальнейшем вдохновлять людей. В то же время Орландо Блум признался, что практикует с Дейзи буддистские мантры, потому что так девочка быстрее успокаивается.

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