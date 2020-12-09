Известная украинская певица Оля Полякова, которая стала звездным детективом шоу "Маска" часто показывает своим поклонникам эффектные образы. В сети фанаты удивлены, ведь не узнают любимицу. В комментариях поклонники отмечают, что знаменитость благодаря макияжу изрядно помолодела.

Канал "Украина" уже активно разогревает интерес зрителей к новому эффектному шоу "Маска". За яркими и феерическими костюмами будут прятаться самые известные отечественные звезды, а зрители вместе с детективами будут отгадывать своих кумиров. Об этом пишет 24 канал.

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Загадочное и невероятно зрелищное шоу "Маска", снятое по популярному формату The Masked Singer, который стал самым громким хитом во всем мире, скоро увидят украинские зрители.

В сети уже стало известно, что первым звездным детективом шоу "Маска" стала Оля Полякова. Вместе с командой звездных детективов, имена которых держатся пока в секрете, артистка будет комментировать исполнение, постановки участников, их вокальные данные, а также помогать зрителям угадать – кто же скрывается за маской.

На своей личной странице в инстаграме исполнительница уже успела опубликовать несколько сообщений с невероятными образами. Первый образ изрядно озадачил сеть, ведь поклонники начали сравнивать певицу с куклой Барби. Впоследствии знаменитость опубликовала не менее впечатляющие кадры.

Полякова позировала в облегающем платье нежно-розового цвета с капюшоном и воланами. Больше всего сеть поразила короткая прическа знаменитости, ведь певица всегда появляется перед зрителями с роскошными длинными волосами.

После того, как Оля Полякова опубликовала фото с судейского кресла в черно-белом платье, в сети посыпались комментарии относительно ее омоложенности и сходства с Надей Дорофеевой. Но даже несмотря на негативные комментарии фанаты в очередной раз были поражены безупречным образом любимицы.

Полякова позировала в невероятном мини-платье с массивными черными воланами. Стройную талию подчеркнул черный ремень, а образ довершили золотые браслеты на руках и массивное колье из цепей на шее. Белокурые волосы стилисты собрали в хвост и выпустили несколько прядей на лицо.

В одном из своих последних сообщений Оля Полякова предстала в золотистом мини-платье. Образ довершал браслет из больших камней на всю руку. Волосы знаменитости стилисты уложили в непривычную форму.

Новый кадр в очередной раз спровоцировал шквал комментариев в заметке. Поклонники не могут понять, что не так с певицей и выражают свое возмущение в комментариях.



Фанаты не узнают в комментариях Олю Полякову / Фото из Instagram