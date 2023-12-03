"Прикол затянулся": Мартыновская и Ярославский подогрели слухи о романе сладким поцелуем

Судей кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольгу Мартыновскую и Владимира Ярославского многие поклонники считают хорошей парой. На днях повара подогрели слухи о романе "сладким" поцелуем.

Ольга распространила видео на фоне новогодней елки. В видео она позировала с Владимиром, где они сладко поцеловались.

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Мартыновская и Ярославский сладко поцеловались

На днях Ольга распространила видеобэкстейдж с новогодней фотосессии. Вместе с ней на съемке находились Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво.



Так, на одном из кадров Ольга и Владимир поцеловались, чем взбудоражили воображение поклонников.

В конце видео видно, что Ольга вытерла губы после поцелуя, что подтверждает, что они поцеловались в шутку.

Реакция сети

В комментариях под роликом фаны отметили, что поцелуй поваров был искренним. Кроме того, они подчеркнули, что Ольга и Владимир хорошая пара.

"Хорошие друзья";

"Когда прикол затянулся";

"Очень красиво и мило";

"А поцелуй искренний и вкусный";

"Такова классная пара".

Отношения Ольги Мартыновской

В недавнем интервью знаменитость призналась, что впервые за долгое время искренне полюбила. Она намекнула, что ее избранник тоже связан с миром кулинарии и ресторанной индустрией.

"Мне кажется, я действительно влюбилась впервые за много лет. Буквально месяц, как начались отношения, в которых меня так любят. И это по-настоящему. Классно, когда тебя любят и ты любишь", – призналась Ольга.



Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото из инстаграмма повара

Что Мартыновская говорила об отношениях с Ярославским

Оказывается, шеф-повара познакомились до того, как стали судьями кулинарного шоу. В то же время Ольга подчеркнула, что между ними с Владимиром только дружеские отношения и они это очень ценят.

"Мы с Владимиром очень классные, настоящие друзья. Мы подписали договор, что никакой секс не должен повлиять на нашу дружбу и ее поломать. Потому что друга непросто найти. Ценим дружбу. И Вова ниже меня ростом", – говорила Мартыновская.

Ярославский также объяснял, что они с Ольгой очень близки друзьями. Они, когда ездили на ужине за границей, даже спали в одной кровати и могут поцеловаться и обняться, но без романтического подтекста.