Женщина регулярно показывает роскошный отдых, брендовые вещи и дорогие аксессуары. В частности, пользователи обратили внимание на ее коллекцию люксовых часов, передает 24 Канал.

Так, ранее часть семейного бизнеса Гринкевичей оформили на Ольгу. Вместе с матерью она была совладелицей компании "Трейд Лайнс Ритейл", которая занималась поставкой одежды и питания для ВСУ.

Впрочем, в публичном пространстве Ольга не говорит о бизнесе или волонтерстве, а в основном демонстрирует свою роскошную жизнь. По подсчетам одного из пользователей Threads, который проанализировал фото женщины в соцсетях, общая стоимость коллекции ее часов может достигать около 250 тысяч евро.

На снимках Ольги в инстаграме видно несколько аксессуаров, похожих на модели известных люксовых брендов.

В частности, одни из часов напоминают Patek Philippe Nautilus, которые стоят более 98 тысяч евро.

Другой аксессуар похож на Rolex Day-Date 40. Цены на подобные часы стартуют от 63 тысяч евро.

Также на снимках можно заметить и другие часы этого сегмента – их стоимость колеблются от 9 до 37 тысяч евро. Среди брендов часов Ольги можно заметить Cartier и Hublot.

Часы Ольги Гриневич / Скриншоты из Threads

Напомним, что летом 2023 года Ольга попала в СМИ после того, как опубликовала фото из "золотого" вагона Укрзализныци – его во время полномасштабного вторжения используют специально для дипломатических рейсов. Аренда такого вагона стоит около 34 тысяч гривен. Фотография вызвала волну возмущения и после критики в сети Ольга удалила фотографию.

В чем подозревают семью Гринкевичей?