Женщина регулярно показывает роскошный отдых, брендовые вещи и дорогие аксессуары. В частности, пользователи обратили внимание на ее коллекцию люксовых часов, передает 24 Канал.
Вас может заинтересовать 5 стильных образов на День святого Валентина до 1000 гривен
Так, ранее часть семейного бизнеса Гринкевичей оформили на Ольгу. Вместе с матерью она была совладелицей компании "Трейд Лайнс Ритейл", которая занималась поставкой одежды и питания для ВСУ.
Впрочем, в публичном пространстве Ольга не говорит о бизнесе или волонтерстве, а в основном демонстрирует свою роскошную жизнь. По подсчетам одного из пользователей Threads, который проанализировал фото женщины в соцсетях, общая стоимость коллекции ее часов может достигать около 250 тысяч евро.
На снимках Ольги в инстаграме видно несколько аксессуаров, похожих на модели известных люксовых брендов.
В частности, одни из часов напоминают Patek Philippe Nautilus, которые стоят более 98 тысяч евро.
Другой аксессуар похож на Rolex Day-Date 40. Цены на подобные часы стартуют от 63 тысяч евро.
Также на снимках можно заметить и другие часы этого сегмента – их стоимость колеблются от 9 до 37 тысяч евро. Среди брендов часов Ольги можно заметить Cartier и Hublot.
Часы Ольги Гриневич / Скриншоты из Threads
Напомним, что летом 2023 года Ольга попала в СМИ после того, как опубликовала фото из "золотого" вагона Укрзализныци – его во время полномасштабного вторжения используют специально для дипломатических рейсов. Аренда такого вагона стоит около 34 тысяч гривен. Фотография вызвала волну возмущения и после критики в сети Ольга удалила фотографию.
В чем подозревают семью Гринкевичей?
- Игорь Гринкевич был одним из поставщиков Министерства обороны Украины.
- По данным ГБР, компании, связанные с бизнесменом, выиграли тендеры на поставку одежды для военных на более 1,5 миллиарда гривен. Но впоследствии оказалось, что предприятия бизнесмена полностью не выполнили 6 контрактов, по 7 договорам поставили товар в небольшом количестве, еще по 8 – задержались на 3 – 5 месяца. К тому же известно, что продукция не соответствовала требованиям качества, а стоимость на товары была завышена.
- Предварительно убытки государству оценивают в 1,2 миллиарда гривен.
- Также правоохранители сообщили, что 29 декабря 2023 года бизнесмена задержали при попытке передать 500 тысяч долларов взятки следователям, чтобы откупиться от производств, которые были открыты против него.
- Подозрение получил и его сын Роман, который руководил фирмой, которая также занималась поставками для Минобороны. На имущество подозреваемых наложили арест.