Как охладить комнату без кондиционера: 7 эффективных методов

На улице становится все теплее, так что скоро в домах будет жарко. Это доставляет дискомфорт и неприятные ощущения. Мы собрали простые способы, как охладить комнату без кондиционера.

Вскоре – жаркое лето, а значит жара не за горами. К ней нужно быть готовым ибо это может привести к ухудшению самочувствия. 24 Канал расскажет, как охладить комнату без кондиционера |

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Как охладить помещение без кондиционера

Затемните помещение. Установите темные шторы или жалюзи на окнах, чтобы заблокировать прямые солнечные лучи. Это поможет снизить нагрев от солнца.



Жалюзи / Фото vikna-evi

Охлаждение воздуха. Разместите миски со льдом перед вентиляторами или продувающим воздухом устройством. Это поможет охладить воздух, проходящий через вентилятор.



Лед перед вентилятором / Фото 1 канал социальных новостей

Используйте холодные компрессы. Нанесите их на запястье, шею или лоб. Таким образом, снизите температуру тела и жару.



Холодный компресс / Фото На пенсии

Используйте вентиляторы. Разместите их в комнате для улучшения циркуляции воздуха. При использовании настенных вентиляторов направьте поток воздуха вверх, чтобы создать эффект охлаждения.



Вентилятор / Фото Ашан

Принимайте холодные души или ванны. Так вы можете охладить свое тело.



Холодный душ / Фото Ukrhealth

Отключить источники тепла – очень хороший способ, как охладить помещение без кондиционера. Надо выключить бытовую технику, потому что она дает больше тепла. Это микроволновка, электродуховка, чайники и холодильники. Становится горячее и от сушки, пола с подогревом. Особенно жара ощущается в тех случаях, когда устройства прогреваются до +60-80. Поэтому нужно стараться выключать электронику.



Бытовые приборы / Фото KP.ua

Заклеить окна противосолнечной пленкой. Такой метод является действенным, ведь плёнка пропускает часть лучей. То есть комната будет освещена, в то же время температура воздуха не будет подниматься.



Противосолнечная пленка / Фото Ремонт и изделия своими руками