Если жара застала в авто: 8 действенных методов, как охладиться

Ужасная жара в салоне автомобиля – знакомая ситуация для многих водителей. Иногда случаются проблемы с кондиционером, поэтому приходится самостоятельно решать эту проблему. Есть определенные секреты.

Если кондиционер в автомобиле по определенным причинам не работает, то в салоне становится невыносимо горячо. Это приводит к ухудшению самочувствия. 24 Канал расскажет, как охладить авто во время жары |

Смотрите также Какую одежду лучше носить в жару: 5 выверенных советов

Как охладить автомобиль в жару