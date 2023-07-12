5 причин, почему сохнут огурцы: как с этим бороться

Чаще всего на огороде или на даче можно увидеть огурцы. Их выращивают даже начинающие, потому что здесь нет ничего сложного.

Есть много факторов, которые могут негативно влиять на развитие огурцов. Некоторые из них приводят к тому, что овощи начинают сохнуть. Почему так происходит и что с этим делать – знает 24 Канал.

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Сохнут огурцы: что делать

Регулярно поливайте огурцы, особенно в сухие периоды В обычное лето огурцы следует поливать 2-3 раза в неделю, а когда очень жарко – каждый день, поддерживая землю влагой.



Полив огурцов / Фото "Аптека садовода"

Используйте качественные удобрения для огурцов, обеспечивающих необходимое количество питательных веществ. Следите за рекомендациями по кормлению и дозировке удобрения. Если листья сохнут по краям, ему не хватает калия или магния, верхние – когда не хватает меди. Опрыскивайте огурчики раствором молока, дрожжей, золы, настоем луковой шелухи.



Настой луковой шелухи / Фото "Центр идей"

Примените мульчирование – покрытие земли вокруг растений соломой, перегноем, галькой, щебнем. Это поможет сохранить влагу в почве и предотвратить ее быстрое испарение.



Мульчирование огурцов / Фото "Наш дом"

Распространенная причина того, что огурцы сохнут вредители и болезни. Речь идет о мучнистой росе, пероноспорозе, щитовках, клещах. Регулярно проверяйте огурцы на наличие вредителей или признаков болезни. Возделывайте огурцы марганцовкой, медным купоросом и хозяйственным мылом.



Пероноспороз огурцов / Фото Agross.biz

Отдельные листья могут сохнуть от недостатка света, потому что огурцы обычно очень разрастаются. И в таком случае нижним листьям может не хватить солнечных лучей. Поэтому обрывайте желтые листики и увидите результат.