Работы на огороде стартовали: какие растения уже можно сажать на рассаду

7 февраля 2024, 18:43
Читати новину українською

Источник:

Cultiva

Для многих людей февраль – это начало работы на огороде. Ведь зимние морозы понемногу отходят, а на улице теплеет. Хозяева закупают семена овощей и удобрения, которыми будут подпитывать растения уже весной.

В 2024 году сеять семена на рассаду хорошо 1-8, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 февраля. А вот 9-11 и 24 февраля работать на огороде не стоит. Какие дни наиболее благоприятны для посева тех или иных семян, читайте в материале.

Тоже полезно Имеют стойкий аромат: 10 прекрасных цветов, которые обязательно должны быть в вашем саду

Посевной календарь на февраль 2024 

  • Корнеплоды и луковые – 1-3, 6, 7, 27-29 февраля.
  • Чеснок – 1-7, 27-29 февраля.
  • Томаты, физалис – 4-8, 13-21, 29 февраля.
  • Перец – 4-6, 15-21, 29 февраля.
  • Огурцы – 4-8, 15-21, 29 февраля.
  • Кабачки, патиссоны – 15-21 февраля.
  • Салаты, цикорий – 13-16, 19-21 февраля.
  • Шпинат – 13, 14, 19-21 февраля.
  • Укроп, петрушка, кинза – 12-16, 19-21 февраля.
  • Базилик, душица, розмарин – 1, 19-21, 25-28 февраля.
  • Земляника и клубника – 2, 3, 15-21, 29 февраля.
  • Яблоня – 4-8, 15, 16 февраля.
  • Груша, айва – 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 февраля.
  • Абрикос, вишня, слива, персик – 1, 4-8, 15, 16, 27, 28 февраля.
  • Черешня – 15, 16, 22, 23 февраля.
  • Малина, ежевика – 2, 3, 15-21, 29 февраля.
  • Виноград – 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 февраля.
  • Однолетники – 1, 19-21, 25-28 февраля.
  • Луковичные и клубневые – 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 февраля.
  • Травянистые многолетники – 1, 19-21, 25-28 февраля.
  • Хвойные – 25, 26 февраля.
  • Кустарники и деревья – 4-6, 15, 16, 19-23, 25, 26 февраля.

Также в середине и конце февраля стоит сажать гибриды и поздние сорта томатов, баклажаны, поздний и средний болгарский перец, тюльпаны, нарциссы, петунию, репчатый лук, лук порей, бегонию.

 

Автор: Марія Примич