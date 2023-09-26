Не стирайте одежду этих цветов вместе, потому что испортите вещи

Стирка – частая процедура, которую мы проводим минимум 1 раз в неделю. Мы даже не догадываемся, от чего вещи могут терять свой привлекательный вид.

Некоторые хозяйки могут ради экономии стирать вещи разных оттенков вместе. Это становится причиной того, что вещи теряют свой цвет или вообще окрашиваются в оттенки другой одежды, с которой стирались. Что можно и не желательно стирать вместе – расскажет 24 Канал.

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Какие цвета вещей можно и нельзя совмещать

Важно, что специалисты советуют стирать белые вещи чисто с белыми. Если вы добавите пятновыводитель на белую одежду, с которым будут стираться темные или яркие вещи, они могут потерять свой цвет.

С вещами белого цвета нельзя стирать одежду оранжевого, коричневого, синего, зеленого и фиолетового оттенков. Потому что они имеют насыщенный цвет , который может передаться белой одежде.

, который может передаться белой одежде. Одежду красного и оранжевого цвета и схожие с ними оттенки, смело можно сочетать. И ничего не произойдет.

Также в стиральную машинку можно ставить вместе ткани синего и зеленого цветов. Они не портят друг друга.

вместе ткани синего и зеленого цветов. Они не портят друг друга. А вот вещи темного и черного цвета стирают исключительно отдельно, чтобы другие не приобрели их оттенок.

Общие советы по стирке

Обращайте внимание на этикетки. Иногда даже вещи одного цвета нельзя стирать вместе из-за определенных особенностей тканей или сильной загрязненности. Ведь одно дело – требует быстрого режима стирки, а другое – долгого.

Одежду из джинсовой ткани следует стирать отдельно. Потому что это плотная ткань, которая иногда может пускать краску. А вам не нужно потемневших испорченных вещей потом.



Вещь пустила краску / Фото Lood Delfi

Чтобы зафиксировать яркий цвет на новой одежде, нужно погрузить его в раствор воды с солью или уксусом. Затем можно полоскать после стирки яркие вещи в этих растворах.

Существует простой лайфхак, как проверить , может ли вещь пустить краску. Приложите к ней влажную салфетку и через несколько минут посмотрите, нет ли на ней цвета.

, может ли вещь пустить краску. Приложите к ней влажную салфетку и через несколько минут посмотрите, нет ли на ней цвета. Отдельно следует стирать вещи из натуральных и синтетических тканей. Так, вы точно не испортите качественные вещи.

Вещи из деликатных тканей лучше стирать отдельно. Можно даже вручную полоскать. Потому что их может испортить вообще любая вещь с цветом или крепкой тканью.