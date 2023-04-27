Как почистить унитаз до блеска: 6 средств, которые точно есть у вас дома

Унитаз – это такая сантехника, которой мы пользуемся каждый день и не раз. Поэтому он очень быстро загрязняется и нуждается в чистке. Следует знать, как почистить унитаз быстро и без усилий.

Люди пользуются унитазом очень часто и много. Поэтому он нуждается регулярной очистки. Ибо если этого не делать – грязь въестся в поверхность настолько, что отмыть его будет почти нереально. Как почистить унитаз – подскажет 24 Канал.

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Как почистить унитаз домашними средствами.

Кока Кола – отличное средство для очистки поверхности унитаза. Напиток хорошо борется со ржавчиной и налетом. В нем содержится угольная и ортофосфорная кислота, помогающая вычищать грязь. Для этого понадобится 2 литра колья, которые нужно вылить в унитаз. В таком состоянии нужно оставить это на 2-3 часа. Позже удаляем загрязнение с помощью щетки и смываем остатки когда теплой водой.



Кока-кола / Фото Об интересном

Хлорка. Это средство особенно успешно борется с мочевым камнем. Поэтому о приобретении белья, чтобы почистить унитаз, вы точно не пожалеете. Оно действует так: избавляемся от воды из унитаза вантузом и выливаем бутылку вещества на поверхность. Оставляем на всю ночь. Утром нужно хорошо смыть хлорку несколько раз. Можно повторять эту процедуру при необходимости.



Хлорка / Фото Vista

Йод с уксусом. Для начала нужно подогреть уксус до +45. После чего необходимо добавить немного йода и размешать. Заливаем унитаз раствором, только важное условие – там не должно быть воды. Оставляем так на ночь и с утра смываем.



Йод с уксусом / Фото Zid

Лимонная кислота является поистине универсальным средством во многих ситуациях. С чисткой унитаза – не исключение. Для чистки нужно нанести кислоту на поверхность сантехники, особенно на проблемные места и оставить на несколько часов. Впоследствии интенсивно чистим загрязненные места щеткой и смываем.



Лимонная кислота / Фото Vozli

Соляная кислота 33%. Она очень эффективна для очищения унитаза только, если сантехника изготовлена не из пластика. Чистку кислотой нужно производить только в защитных перчатках, иначе – можно получить химический ожог. Стенки унитаза заливаем кислотой и оставляем на несколько часов. Особенно тщательно вычищаем грязные места ершиком и смываем чистой водой.



Соляная кислота / Фото Systopt