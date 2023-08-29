Сковородки изготавливают из разных материалов – алюминия, чугуна или керамики. Однако все нужно потом отмывать от грязи и жира. 24 Канал подскажет, чем чистить разные виды покрытия.

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Чем отмыть сковороду от жира

Сковороду, изготовленную из чугуна, разрешено отмывать жесткими губками, это не повлияет на покрытие. Поможет раствор на основе соды или соли с уксусом. Им можно отчистить жир или копоть. Перчатки можно не одевать.

Просто посыпьте сковороду порошком, после чего налейте туда уксус. Подождите немного, где-то час, чтобы сработало. Остальные очистите жесткой щеткой.



Сковорода из чугуна / Фото Vinzerhome

Алюминий принадлежит к легким металлам, поэтому агрессивные щетки или мочалки не подойдут, могут остаться царапины. Надо брать мягкие чистящие средства: можно смешать зубной порошок, соду и мыло. Они эффективно лишат жира ваши столовые принадлежности, в частности, сковороду.



Сковорода из алюминия / Фото "Ремонт и изделия своими руками"

Посуда из керамики – требовательный. Его нужно чистить очень аккуратно. После каждого приготовления пищи сковороду следует вытирать бумажной салфеткой, чтобы впитать жир. Можно испытать народные средства. В частности, газировку, например колу или пепси. Жидкость выливаем в посуду, пусть так стоит несколько часов. Тогда отложение вытирайте губкой.



Керамическая сковорода / Фото Aliexpress

Сковороды из материалов, не ржавеющие – очень удобны и практичны, потому что не будут портиться. Впрочем, чистить от жира все равно придется. Попытайтесь сделать это солевым раствором, сочетанием соды и уксуса или активированным углем. Лучше чистить мягкими материалами.



Сковорода из нержавейки / Фото "Розетка"