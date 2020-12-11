В четверг, 11 декабря, началось празднование Хануки, которое продлится до 18 декабря. По случаю победы святости над нечистью президентская семья США устроила мероприятие в Белом доме, для которого Иванка Трамп выбрала элегантный образ.

В этом году Дональд Трамп вместе с женой Меланией, дочерью и внуками отпраздновал начало Хануки в Белом доме. Особым семейным мероприятием Иванка Трамп решила поделиться в инстаграм-профиле. Она опубликовала фото 9-летней дочери Арабеллы и 7-летнего сына Джозефа, которые торжественно зажигали свечу. Фотографии, которые были сделаны во время торжества прошлого года, она дополнила трогательной подписью.

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"Мы с Джаредом прислали теплые пожелания всем, кто празднует Хануку по всей стране и во всем мире. Пусть свет свечей будет благом для вас и вашей семьи", – написала советник президента США под архивными фото.

Образ Иванки Трамп

В сети дочь Дональда Трампа распространила и новое фото с празднования Хануки, которым решила продемонстрировать фантастический образ. В Розовом саду Белого дома она позировала в обтягивающем платье черного цвета с открытым декольте. Изысканный наряд фантастически подчеркнул безупречную фигуру бизнес-леди и сделал акцент на хрупкой талии.

Вечерний образ Иванка Трамп довершила традиционной укладкой и насыщенным макияжем с акцентом на глаза. Она не стала подбирать массивные аксессуары, а ее образ был изящным и легким.