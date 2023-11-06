Обрезайте орех именно так, и урожай в следующем сезоне будет вдвое больше

Грецкий орех может определенное время обходиться без обрезки. Однако для большого урожая нужно укорачивать его в подходящее время.

Орех можно обрезать весной, летом и осенью. Обычно производят формовочную обрезку. Должен быть чистый стерильный инструмент. После обрезки раны обрабатывают садовым варом. Есть несколько способов, как провести осеннюю обрезку.

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Лидерная схема обрезки кроны

Один из таких – лидерная схема обрезки. За ней скелетные ветви распределяются по спирали на расстоянии в полметра друг от друга в высоту. На первых трех уровнях ветви второго порядка срезают после плодоношения. Тогда в дерево поступает больше света.

Ярусная схема обрезки кроны

При такой обрезке на каждом ярусе оставляют по 3 скелетных ветвей с дистанцией друг от друга 15 сантиметров. Тогда дерево не будет однобоким и будет иметь круглую форму. После осенней обрезки делают еще и штамбовую. Это означает удаление нижнего яруса ветвей, чтобы в полутора метрах от земли ничего не росло. Верхушку укорачивают таким образом, чтобы орех начал расти в ширину и давал плоды.

Чашевидная схема обрезки

Если обрезать орех таким способом, то плоды будет легче собирать. Штамб должен быть высотой 1,5-2 метра, а число скелетных веток – 3-4. Их закладывают по диаметру ствола на расстоянии 25-30 сантиметров. Две верхние ветки нужно перекрестить с ветвями верхнего яруса, а центральную ветку укоротить у основания. Такую обрезку выполняют каждые 3-4 года.

Если вас интересует, можно ли обрезать осенью тую, то ответ уже есть.