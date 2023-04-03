Урожая будут полны ведра: как ухаживать за черешней

Черешня – одна из первых сезонных ягод, которая появляется на нашем столе. Но для того, чтобы получить хороший урожай, нужно знать, как ухаживать за плодовитым деревом. Особенно важен процесс обрезки.

Ветви черешни преимущественно разрастаются в разные стороны от основной ветви. Поэтому нужно остановить быстрый рост макушки, проредить крону и сохранить веточки. А как это правильно сделать и когда, расскажет 24 Канал.

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Когда обрезать черешню

Обрезку черешни нужно проводить ранней весной, пока почки не распустились. Не мешает прореживать крону и летом и осенью. Весенняя прорезка имеет свои преимущества, среди них:

красивый внешний вид дерева;

прочное формирование кроны и каркаса;

более простой уход и сбор урожая;

увеличивается период жизни дерева;

улучшается питание и освещенность дерева;

Также нужно помнить, что не должно быть заморозков, ведь сжиженная крона черешни не устойчива к низким температурам.

Как обрезать черешню

Распространенный метод заключается в обрезке основных ветвей до 50 сантиметров, а ветвей, не формирующих кроны, – до 30 сантиметров. В то же время ствол не должен превышать каркасные ветви больше, чем на 20 сантиметров.



Черешня / Фото Pixabay

Помним, что саженцы без боковых побегов обрезают так: оставляют 70 сантиметров на штамб и 20 сантиметров – на крону. Если побеги от одного до трех, обрезаем на годовой прирост.

Те ветви, которые растут вертикально к стволу под острым углом, нужно вырезать. Следует избавиться от ветвей, которые растут вниз или внутрь ствола. Подравнять нужно и вершок, чтобы высота дерева оставалась на уровне 3-3,5 метра, тогда как длина скелетных веток – почти 4 метра.

Места срезов рекомендуется обработать садовым варом – натуральным средством, содержащим в своем составе древесную смолу.

Лучше всего урожай формируется на ветвях, растущих параллельно земле.

Автор: Виктория Козар