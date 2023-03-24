Большинство из нас обожают ягоды, особенно домашние. Крыжовник и смородина – это очень сладкие и плодовитые кусты. Однако только хорошо ухоженные, не загущенные, освещенные и здоровые ягодные кусты способны обильно рожать. А для этого их нужно не только подкармливать, поливать, но и регулярно обрезать. Это можно делать и осенью, но лучше все-таки весной – до распускания почек, отмечает 24 Канал.

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Обрезка кустов является обязательной процедурой. Весной она позволит растениям набраться сил перед цветением и плодоношением. Также при обрезке можно тщательно осмотреть растения на наличие болезней и вредителей.

Как правильно обрезать крыжовник весной

Чаще всего кустам придают форму кубика или чаши с вырезанной сердцевиной, чтобы все побеги тянулись вверх, а посреди куста было пусто. Прошлые ветки укорачивают вдвое, ориентируясь на верхушечную почку: она должна "смотреть" вверх, а молодые веточки – прорастать вертикально.



Обрезка крыжовника / Фото Woodstar

Существуют сорта крыжовника, выведенные для формирования штамба – способа формирования куста, при котором он становится похожим на маленькое деревце со стволом, от которого отходят ветви. В таком случае оставляют центральный побег, а остальные ветви обрезают на наружную почку. При этом нижние приросты полностью удаляют. При такой обрезке куст крыжовника уже на 3 – 4 год напоминает компактное дерево с округлой кроной. Периодически ветви внутри кроны также контролируют, убирая лишние или мешающие дотянуться до ягод.



Крыжовник штамба / Фото Green Decor

Также крыжовник можно выращивать на шпалере – ее подвязывают к горизонтальным планкам, как лозу винограда. Для этого оставляют без обрезки 4 – 5 сильнейших верхних молодых побегов, начиная со второго выращивания. Остальные ветви, которые расположены ближе к земле, срезают. Выбранные ветки для обоев не обрезают по центральной линии – они продолжают расти в длину. Крыжовник на обои, так же как и штамбовый, будет пускать поросль у корня – ее обязательно убирают.



Крыжовник на шпалере / Фото jak.koshachek.com

Как обрезать смородину

Для косметической очистки смородины нужно обрезать:

засохшие, кривые и сломанные побеги;

ветви с почерневшей корой и трещинами;

побеги, лежащие на земле и загущающие куст;

темно-коричневые старые побеги.

У хорошо сформированного куста черной смородины должно быть 12 – 15 ветвей всех возрастов. Поэтому важно также следить за ростом побегов смородины на протяжении многих лет. Они начинают формироваться после посадки, их нужно сразу срезать.



Обрезка саженца смородины с одним стеблем / Фото dereva.lviv.ua

В последующие 2 – 3 года из новых прикорневых побегов ежегодно оставляют С – 4 сильнее всего развитые для формирования на них скелетных ветвей. Остальные прикорневые ветви вырезают над поверхностью грунта, не оставляя при этом пней.



Обрезка сформированных кустов в первый год после высадки / Фото dereva.lviv.ua



Обрезка на третий год / Фото dereva.lviv.ua

Обрезка взрослого куста, дающего плоды, заключается в удалении малоурожайных 5 – 6 летних веток. Вместо них оставляют однолетние, хорошо развитые прикорневые побеги. Старые ветки можно оставить еще на год, если на них есть сильный прирост.



Куст смородины в период плодоношения: до и после обрезки / Фото dereva.lviv.ua

Автор: Диана Сикорская