Груша имеет склонность к загущению кроны, поэтому дерево нужно укорачивать. Обрезка поможет снизить высоту почек, ведь груши – высокие деревья. Это упростит сбор плодов. Как правильно обрезать груши поделится 24 Канал.

К теме Сможет посадить каждый: 4 быстрорастущих дерева.

Как и когда обрезать груши

Грушу следует обрезать со второго года ее жизни. Лучше всего это делать после схода снега ранней весной. Когда сажают молодой саженец без веток, преимущественно его обрезают до 60 сантиметров. Если саженцу около 2 лет и у него 3-5 веток, их нужно подрезать вместе с верхушкой на четвертую часть перед почками. Благодаря обрезке первые ветви смогут вырасти, а в саженцах, которые уже были с ветвями – образуются дополнительные.

Через год ветки первого уровня укорачивают на 4-5 сантиметров., а второго – обрезают где-то на 5-6 сантиметров (нижние ветки должны быть длиннее верхних). Верх груши укорачивают на 25 сантиметров. В то же время нужно избавиться от вертикальных ветвей, которые не рождают.



Образование кроны груши завершается на 6-7 год. Тогда же формируются главные ветви, приносящие плоды. На них принято удалять годовалый прирост.

Омолаживание старых груш

Остановить стремительный рост груш можно только в первые годы. Для этого нужно сделать срез на кольцо. Под кольцом подразумевают место, где ветвь соединяется со стволом. И там формируется наплыв в виде колец.



Как правильно обрезать груши / Фото Pxfuel



Формировать крону старой груши лучше ранней весной. Если на скелетных ветвях или коре ствола есть раны, то их надо почистить ножом и обработать садовым варом. Верх груши спиливают на третью часть. Если дерево 6-7 метров, нужно срезать его на 2-2,5 метра. Если больше – где-то на 3 метра.



Следует спилить и вертикальные ветви. Надо срезать 4-6 приростов прошлых лет. Обрезка предполагает укорочение по крайней мере третью часть. Случается так, что нижние ветки очень отросли вниз. Их следует обрезать так, чтобы до земли оставалось не менее 0,5 метра.



Если груша не очень высока, но довольно стара, нужно сделать сильное прореживание – избавиться от половины приростов прошлогодних и позапрошлогодних ветвей. Укорачиваем ветки на третью часть. Омоложение груши поможет сформировать немало новых молодых приростов. Вертикальные и кустовые приросты советуют удалять в месте, где ветвь соединяется со стволом.