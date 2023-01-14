Обрезание Господне: значение и история праздника

14 января верующие отмечают великий церковный праздник – Обрезание Господне. По традиции празднование этого события осуществляется на восьмой день после праздника Рождества Христова, то есть после дня рождения Иисуса Христа. О значении и истории праздника – читайте дальше в материале.

Обрезание Господне является одним из древнейших праздников. С четвертого века христиане празднуют событие обрезания Иисуса, которое описывается в Евангелии от Луки в 2 главе: "Когда исполнилось восемь дней и пора делать Мальчику обрезание, Его нарекли Иисусом. Это было имя, которое дал Ему Ангел еще до Его зачатия в материнской утробе" , пишет 24 канал.

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Обрезание Господне: история праздника

В Ветхом завете обряд обрезания символизировал союз Бога с Авраамом и его потомками. Он имел большое значение. При его невыполнении даже исключали из членства еврейского народа.

Также в тот день, во время совершения обряда, Христу присвоили имя Иисус, что означает "Бог спасает". Это указывает на Его святость и великую силу.

Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны. Церковь в событии обрезания Иисуса Креста обращает внимание прежде всего на жертву и самоотречение, поскольку каждый христианин должен практиковать "обрезание" от своих плохих земных жажд и злых намерений.

Обрезание Господне – история праздника и его важное значение для христиан / Фото "Зеркало недели"

Ветхозаветное обрезание является прообразом нынешнего крещения, ведь крещение – это символ начала новой жизни христианина вместе с Богом. Когда человек заключает завет с Господом, он обещает служить Ему всю свою жизнь. Обрезание в ветхозаветной церкви также было чем-то подобным. Христос тоже своим примером показал людям необходимость духовного обрезания и смирения перед Богом.

Хотя Иисусу не нужно было выполнять процедуру всечения крайней плоти, ибо хотя Он и был человеком, Он был безгрешен и свят. Но Иисус, приняв обрезание, словно был причислен к грешному человеческому роду и таким образом взял на Себя все грехи людей.