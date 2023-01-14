Обрізання Господнє є одним з найдавніших свят. З четвертого століття християни святкують подію обрізання Ісуса, яка описується у Євангелії від Луки у 2 розділі: "Коли сповнилося вісім днів і настав час робити Хлопчику обрізання, Його нарекли Ісусом. Це було ім’я, яке дав Йому Ангел ще до Його зачаття в материній утробі", пише 24 канал.

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Обрізання Господнє: історія свята

У Старому заповіті обряд обрізання символізував союз Бога з Авраамом і його нащадками. Він мав дуже велике значення. За його невиконання навіть виключали з членства єврейського народу.

Також у той день, під час здійснення обряду, Христові надали ім’я Ісус, що означає "Бог спасає". Це вказує на Його святість та велику силу.

Перші апостоли й християни, які походили з юдеїв, також були обрізані. Церква у події обрізання Ісуса Хреста звертає увагу насамперед на жертві й самовідреченні, оскільки кожен християнин має практикувати "обрізання" від своїх поганих земних жадань та злих намірів.

Обрізання Господнє – історія свята та його важливе значення для християн / Фото "Дзеркало тижня"

Старозавітне обрізання є праобразом теперішнього хрещення, адже хрещення – це символ початку нового життя християнина разом з Богом. Коли людина укладає завіт з Господом, то вона обіцяє служити Йому все своє життя. Обрізання у старозавітній церкві також було чимось подібним. Адже Христос теж своїм прикладом показав людям необхідність духовного обрізання та смирення перед Богом.

Хоча Ісусу не треба було виконувати процедура усічення крайньої плоті, бо хоча Він і був людиною, однак Він був безгрішним й святим. Але Ісус, прийнявши обрізання, немовби був зарахований до грішного людського роду й таким чином взяв на Себе всі гріхи людей.