Подборка фамилий, которые имеют шляхетское или церковное происхождение: проверяйте, есть ли ваше

4 июля 2024, 11:16
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"Этимологический словарь украинских фамилий"

Шляхетские и церковные фамилии довольно распространены в Украине. Их можно отличить по таким суффиксам: -ич, -ович, -ский, -цкий, -овский, -ивский, -евский. Какие-то встречаются чаще, а другие – реже.

Шляхетскими считаются топонимические родовые имена. Именно благодаря этому можно узнать, что когда-то шляхтич имел в своей собственности город, село или хутор. Псевдошляхетскими являются фамилии Андриевский, Томский, Иваницкий, Яновский, Романовский и Мариевский. Больше об этом читайте в материале.

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Подборка шляхетских фамилий

  • Артемович.
  • Бабанский.
  • Браницкий.
  • Вишневецкий.
  • Гриневский.
  • Домонтович.
  • Езерский.
  • Журавский.
  • Зинкевич.
  • Заболоцкий.
  • Иваницкий.
  • Исаевич.
  • Юхновский.
  • Ясинский.

Происхождение украинских фамилий / Фото Canva

Довольно много есть топонимических фамилий, то есть они образовались от названий различных местностей. Например, речь идет о реке, озере или горе. Вот какие родовые имена попали в такой список: Белоцерковский, Васильковский, Глуховский, Днестровский, Корецкий, Лещинский, Миргородский, Обуховский, Саксаганский, Уманец, Яновский и Чигиринский. Согласитесь, что некоторые по звучанию напоминают еще и города или села.

Список церковных фамилий

Люди, которые имели какое-то духовное звание, также получали особые фамилии. Это, в частности, происходило после того, как они заканчивали обучение в семинариях или Могилянской Академии. Речь идет о XVIII-XIX веках. Вот эти родовые имена: Вознесенский, Спасский, Никольский, Спасокукоцкий и Рождественский.

Автор: Марія Примич