Американская певица Дженнифер Лопес взбудоражила сеть сексуальным выступлением на премии American Music Awards 2020. Во время обольстительного танца она показала эротические движения на стуле.

На днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии AMA 2020. Звезды не только получали желаемые награды, но и поражали выступлениями. Одним из самых жарких моментов вечера стало выступление Джей Ло и Maluma. Артистка вышла на сцену в очень сексуальном наряде, а роликом поделилась на личной странице в инстаграме.

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Дженнифер Лопес появилась на сцене в черном боди. Одеяние прикрыло интимные зоны ее тела, а остальное обтягивала сетка. Такой look подчеркнул аппетитные ягодицы и пышную грудь народной любимицы.

Звезда удивила не только аутфитом, но и необычной прической. Волосы были короткими и с эффектом мокрой укладки. На лице знаменитость сделала насыщенный макияж: глаза она накрасила коричневыми тенями и добавила неординарные стрелки. А на губах красовался коричневый блеск. Также внимание привлекает оригинальный маникюр, который является необычным для Джей Ло.

Во время этого выступления певица не только продемонстрировала свою сексуальность и обольстительность, но и покорила и взбудоражила воображение зрителей эротическими движениями.