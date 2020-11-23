Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз покорила поклонников безупречным внешним видом. Артистка позировала на красной дорожке церемонии American Music Awards 2020 в откровенном блестящем костюме.

Джей Ло поделилась несколькими кадрами с красной дорожки на личной странице в инстаграме. Она выглядела очень эффектно и соблазнительно.

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Для одной из самых главных премий года любимица миллионов выбрала наряд цвета металлик, который был зашит стразами. Такой look звезды состоял из короткого топа с длинными рукавами и глубоким декольте, а также из юбки с высоким разрезом на ноге. Аутфит подчеркнул роскошную фигуру знаменитости и сделал акцент на ее аппетитных формах.

Такой образ Дженнифер соединила с босоножками на высоком каблуке, а также с клатчем с камнями. Внимание привлекает и маникюр исполнительницы. Среди украшений look Джей Ло дополняли серьги и кольца.

Певица поразила и новой прической. Ее волосы были длины каре и с мокрой укладкой. На лице звезда сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.

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