25 января – День студента: история праздника, который имеет русские корни

В Украине и во всем мире День студента отмечается 17 ноября. Однако некоторые до сих пор его отмечает 25 января. О подлинном происхождении праздника и почему украинцы должны отказаться от него – читайте дальше в материале.

День студента, который отмечается в конце января, связан с Россией. 25 января в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об открытии университета в Москве. С тех пор начали праздновать День студента, отмечает 24 Канал.

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Почему не стоит отмечать День студента 25 января

Подписание указа состоялось в День святой великомученицы Татьяны Римской, жившей в 3 веке нашей эры. Это древнегреческое имя в переводе означает "составительница". Впоследствии в одной из пристроек старого здания Московского университета создали домашнюю церковь в ее честь, а сама святая Татьяна была объявлена покровительницей всероссийского студенчества.

Сначала 25 января День студента праздновали только студенты Москвы, но впоследствии эта традиция начала распространяться на другие города. Официально он сделал днем студенчества по всей территории Российской империи Николай I в 1850 году.

Однако к Украине традиции россиян не имеют никакого отношения. Украинцы вместе со всем цивилизованным миром День студента ежегодно отмечают 17 ноября. Официально этот праздник был установлен в Украине согласно Указу Президента от 16 июня 1999 года.

Почему в Украине День студента празднуют 17 ноября, а не 25 января / Фото "Телеграф"

Дата празднования Международного дня студента была установлена в честь событий в 1939 году в Праге. Тогда нацисты застрелили студента, по имени Ян Оплетал, который вместе с другими студентами вышел на демонстрацию, чтобы почтить годовщину создания Чехословацкого государства, основанного 28 октября 1918 года и фактически уничтоженного оккупационными войсками Германии.

Затем в Праге после этого начались серьезные противостояния и на улицы вышли студенты, друзья Яна, преподаватели и его родственники. Несколько дней проходили митинги и стычки с оккупантами – люди протестовали против жестокого и безжалостного убийства. В ответ нацисты начали массово арестовывать людей. Несколько сотен человек попали в тюрьму: часть из них была расстреляна или сослана в концлагерь.

Два года спустя, в 1941 году, на Международном антинацистском форуме было принято решение сделать 17 ноября днем памяти погибших чешских студентов. С тех пор ведется международная история праздника студенчества и почитается смелость, дух и разум студентов.