Красивые поздравления с наступающим Новым годом 2024 года в прозе и стихах
Праздник Нового года – время радости и надежд на будущее. Это особый момент, когда люди во всем мире празднуют завершение старого года и начало нового.
К празднику люди украшают свои дома, обмениваются подарками и выражают пожелания друг другу счастья, здоровья и успеха в новом году. 24 Канал от всего сердца желает вам достатка, любви, семейного тепла и множество незабываемых моментов. Подготовили для вас подборку разных поздравлений в прозе и стихах к 2024 году.
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Поздравления с наступающим Новым годом в стихах
Волшебство стучится в дом,
Снег сверкает серебром,
Скоро добрый Новый год
В нашу с вами жизнь войдет!
Пусть нас радует теплом,
Станет к счастью он мостом.
Чтобы каждый день подряд
Был любовью полон взгляд!
Пусть подарит нам успех,
Достижения – без помех.
Всего лучшего желаю,
Вас с грядущим поздравляю!
***
Поздравляю с Новым годом
И желаю от души
С огнедышащим Драконом
Обязательно дружить!
Щедрый вам Дракон подарит
Счастье, деньги, дом, любовь –
Все, о чем давно мечтали
Вы заказывайте вновь.
Пусть же ночью новогодней
Будет классным торжество,
Год Дракона благородный
Всем подарит волшебство!
***
С Новым годом и Драконом!
По неписанным законам
Этот год не как привычно
Все должно быть необычно.
Пусть Дракон со страшной силой
Всем подарит много мира.
Пусть земной наш круглый шар
Примет от Дракона в дар:
Солнце ярко-золотое,
Небо сине-голубое,
Человечество живое
В мире, счастье и покое!
С Новым годом 2024 / Фото Wisguru
Вот и наступает Новый год,
Время свершений и приятных забот,
Пусть каждый из нас будет счастливым,
И каждый миг неповторимым.
Желаю больше время на семью,
Желаю чаще говорить друг другу "люблю",
Желаю не терять в себе огня,
Желаю только теплые сердцу слова.
Желаю никогда не унывать,
Желаю важных моментов жизни не упускать,
Желаю жить и мир вокруг замечать,
И обязательно радоваться и мечтать.
***
Новогодние празднования,
Вечером будут гуляния,
Дракончика будем встречать,
И гостеприимно угощать,
Пусть зеленый дракон,
Счастье Вам несет каждый день,
Пусть он Вас оберегает,
И доходы прибавляет!
***
Желаю встретить Новый год
Красиво, весело и дружно!
И пусть он радость принесет,
И все, что вам для счастья нужно.
Пусть прошлогодняя печаль
Из сердца вашего исчезнет,
И место в нем займут любовь,
И вера в лучшее с надеждой!
***
Новый год – пора желаний
И о будущем мечтаний!
Пусть сбываются отменно
Все желанья непременно!
Море любви, здоровья, смеха -
И во всех делах успеха!
Поздравления с наступающим Новым годом в прозе
Новый год всегда ассоциируется со сказкой. Желаем вам сказочного настроения, здоровья и силы положительных эмоций от общения с друзьями, от работы, от своего увлечения, от жизни. Новый год – это всегда надежды на лучшее, желаем, чтобы они сбылись.
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Вот и приходит Новый год, уже стучится в дверь! Пусть он принесет с собой только радость, здоровье, счастье и хорошие новости! А все невзгоды, болезни и грусть давайте оставим позади, не будем брать в год новый. И пусть обязательно все мечты сбудутся! с Новым годом!
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Счастливого нового года! Желаю тебе шагать к личным победам и чтобы каждый день был полон новыми открытиями. Пусть каждый миг приносит радость, а счастье и любовь всегда сопровождают тебя!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю по всему сердцу больших дел и доброго нрава, крепкого здоровья и искренней любви, невероятного счастья и осуществления желаемой мечты, верных друзей и веселых праздников с дорогими сердцу людьми.
С Новым годом 2024 / Фото Pinterest
С Новым годом! Пусть грядущий год откроет двери в мир, где каждый день полон чудес и новых возможностей. Желаю, чтобы каждый миг был, как отсчет счастливых минут, а каждый шаг был уверен и вел к мечтам. Пусть твое сердце окутывает тепло близких и родных людей, а душа будет исполнена счастья.
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Поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы не было плохой погоды за окном, чтобы не было печали на душе. Пусть год грядущий будет добрым и счастливым, и дарит радость, мир, успех! Желаю ярких эмоций, желаю огромной удачи и величайших сил на весь будущий год.