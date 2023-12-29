Поздравления с Новым годом в прозе и стихах: теплая подборка

Уже совсем скоро наступит Новый год. Украинцы по-другому воспринимают этот праздник уже второй год, поскольку в стране идет полномасштабная война, начатая Россией. Однако каждый из нас мечтает о победе Украины уже в следующем году.

2024 год станет годом Зеленого Деревянного Дракона. Это очень темпераментное и энергичное животное, олицетворяющее силу, богатство, мудрость и жизнерадостность. Надеемся, что в следующем году сбудется самая заветная мечта всех украинцев – победа над Россией и в нашей стране наконец-то наступит мир. А пока 24 Канал собрал подборку самых теплых поздравлений с Новым годом в прозе и стихах, которыми вы можете поздравить родных и близких.

Актуально Праздник близится: сколько дней осталось до Нового 2024 года

Поздравления с Новым годом в стихах

С Новым годом! С Новым годом!

С новым счастьем и добром.

Пусть он принесет здоровье

И достаток в каждый дом.



Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты.

***

Желаю в этот Новый год

Поменьше грусти и забот,

Побольше счастья и добра,

Улыбок, нежности, тепла!

Чтоб были верными друзья

И очень дружною семья,

Чтоб каждый день удачным был,

И чтоб на всё хватало сил!

Ну а ещё пусть Новый год

Побольше денег принесёт,

Здоровья, мира и любви,

Чтоб в сердце не было зимы!

***

Поднимем тост за Новый год

И будет он предельно прост –

Пусть будет счастье, дружба, смех,

В любых делах всегда успех,

Пусть будет чуткость, нежность, доброта,

В семье любовь и теплота!

***

Пусть Новый год подарит радость,

Тепло сердец, любовь родных.

Пусть будет каждый день Вам в сладость.

Поменьше дней холодных, злых.

Желаю счастья полный ворох,

Пусть жизнь играет красками.

Веселья, радости, задора!

Пусть будни станут сказками.

Пускай удача не отступит,

Пусть окружает доброта,

Пусть Новый год Вас не обидит

И будет щедрым к Вам всегда.



***

Скоро придет Новый год

Приедет на порог

И покроет снегом всех,

И снова будет звучать смех.

С Новым годом всех поздравляю,

Счастья каждому желаю,

Сил, воодушевления и надежды,

Чтобы сбылись все мечты.



Поздравления в стихах с Новым годом / Фото Torange.biz

С Новым годом! С Новым годом!

с новым счастьем и добром.

Пусть он принесет здоровье

И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты.

***

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

***

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб сбывались все мечты,

В праздник зимней красоты!

Чтобы счастье приходило,

Вам везение дарило,

А еще успех и радость,

Чудеса, удачи сладость!

Поздравления с Новым годом в прозе

С Новым годом! Пусть этот непредсказуемый год станет для нас началом чего-нибудь нового и прекрасного. Пусть этот год подарит нам все, о чем каждый из нас мечтает. Пусть он откроет дверь в чудесный мир счастья, улыбок, тепла и уюта, среди которых не будет места печали и разочарования. Мне очень хочется, чтобы этот год стал для нас по-настоящему волшебным, чтобы он смог подарить нам столько приятных впечатлений и радостных моментов, сколько мы только смогли бы пожелать. И пусть этот год станет для нас незабываемым!

***

Темные гирлянды, хмурые елки – в этом году не так. Но в душе всегда огонек искрится, улыбки просвечивают нам. Пусть в следующем году будет достаточно всего: тепла, света, объятий, времени! Времени на семью, времени на поездки, времени работать и радоваться жизни. Пусть победа идет к нам, чтобы счастливыми были все дни у нас!

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Наступает волшебная ночь новогодняя! Ночь, когда приходит новый год, прекрасный, молодой. Когда сбываются заветные мечты, а все дурное остается в прошлом году. Поздравляю! Желаю счастья и благополучия, гармонии и любви, здоровья и удачи. Пусть этот новый год принесет с собой только желанные сюрпризы и отличные подарки судьбы. С Новым годом!

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Поздравляю с Новым годом и желаю всех земных благ. Пусть же 2024 год подарит самое главное – победу и мир. А еще простого человеческого счастья и надежды на светлое будущее. Пусть 12 месяцев Нового года удивляют только приятными новостями. Счастливого Нового года!

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С Новым годом! Желаю в этом году много радости и тепла. Пусть счастьем и добротой будет наполнен дом каждого из нас. Пусть жизнь заиграет яркими красками. Всем отличному настроению на ближайшие 365 дней. Желаю вам счастья, любви, здоровья, изобилия. Пусть этот год принесет нам массу позитива и приятных событий! Все плохое пусть остается в прошлом году. И чтобы в новом году каждый день был полон радостью и любовью. С новым счастьем!



Поздравления в стихах с Новым годом / Фото "Пожелайко"

Поздравляю с Новым годом 2024. Пусть грядущий Новый год исполнит главное желание миллиона украинцев – принесет нашей стране победу и долгожданный мир. Пусть все семьи воссоединятся, а Украина процветает!

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С Новым годом! Пусть произойдет все хорошее, пусть рядом будут все любимые, пусть в твою дверь постучатся удача и большая радость. Желаю чудес и счастья в новом году!

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Поздравляю с Новым 2024 годом! Пусть этот год будет победным во всех смыслах: для Украины над врагом, для всех людей над страданиями, которые принесли оккупанты на нашу землю. Желаю, чтобы новый год даровал только положительные эмоции. Чтобы все эти добрые мысли и желания воплотились в жизнь.