С наступающим Новым годом, Украина: красивые поздравления в прозе и стихах для родных и друзей

Новый год уже в понедельник. 31 декабря люди соберутся за большим праздничным столом. Уходящий год был трудным для украинцев, как и предыдущий. Хочется верить, что 2024 принесет мир, покой, благополучие и счастье.

Однако даже в сложные времена можно создать новогоднюю сказку, хоть немного. Не давайте печали овладеть вашим сердцем. Верьте в победу Украины и помните, что лучшие времена обязательно придут. Редакция 24 Канала искренне поздравляет всех украинцев с наступающим Новым годом!

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Поздравления с Новым годом в стихах

Ялинку дружно прикрашайте,

Новому року двері відчиняйте.

Вітаю з Новим роком вас

У цей святковий дивний час.

Нехай пухнастий білий сніг

Засипле щастям ваш поріг.

Добробуту бажаю і добра,

Щастя, злагоди, сімейного тепла.

***

З Новим роком привітаю

І тихенько побажаю,

Щоб вогні палали ясно,

В домі було завжди щастя,

Щоб новий прийдешній рік

Дав вам свято на весь вік.

Хай вас радує життя.

Вас вітаю щиро я!

***

Хай рік новий звеселяє,

На нові цілі наставляє.

Хай забере всі незгоди,

А подарує вам пригоди.

Хай щастя подарує,

Життя скоригує.

Хай завжди успіх жде,

До висот хай приведе.

Новый год 2024 / Фото Amazing Ukraine

***

В долоньки тихенько складу я бажання,

Щоб дивом сьогоднішнім все освітилося,

Вже на підході Новий рік, щасливий,

Хочу, щоб усмішкою ти освітилась!

Кохана, ти як сніжинка з морозу,

Нехай в Новий рік відчуєш лише казку,

Тобі я подарую все, що маю,

Любов, вірність, ніжність та ласку!

***

З Новим роком вас вітаю!

Гучно хай дзвенять бокали

Від душі вам побажаю,

Кращі, щоб часи настали!



Щоби успіх був у всьому

І щоб радість повний міг

І достатку вам додому,

Щоб лунав веселий сміх!

***

Новий рік вже на порозі,

Вже от-от постукає у двері.

Запросіть його з морозу

До святкової вечері...

Хай він вам дарує казку,

Не на день — на цілий рік!

Щоб щасливі й багаті

Ви прожили довгий вік!

Новый год 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления с Новым годом в прозе

Поздравляю с Новым годом 2024! Пусть следующий год станет лучше, чем предыдущий. Пусть он принесет нам больше хороших новостей, веру в хорошее будущее, семейное счастье. Желаю, чтобы 2024 год сплотил всех нас вокруг веры в победу Украины!

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Поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы не было плохой погоды за окном, чтобы не было печали на душе. Пусть год грядущий будет добрым и счастливым, пусть дарит радость, мир, успех. Желаю ярких эмоций, желаю огромной удачи и величайших сил на весь будущий год.

***

Поздравляю вас с Новым годом! Желаю здоровья, удачи и благополучия. Пусть будут силы для новых свершений. У нас есть вера, что в новом году осуществится главное желание всех украинцев — мы победим. И впереди нас ждет много счастья, улыбок и возможностей в мирной Украине. Счастливого Нового года! Поддерживаем и верим в ВСУ! Слава Украине!

Новый год 2024 / Фото Telegraf

Новый год 2024 / Фото listivki.com.ua

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Дорогая семья! С наступающим Новым 2024 годом, который принесет с собой много зеленого драконовского огня. Желаю вашей семье невероятных событий и радости, мудрости и крепкого здоровья. Пусть этот год будет для вас временем больших свершений и взаимоподдержки. Хочу, чтобы каждый день приносил счастливые улыбки и положительные мгновения. Берегите друг друга. С Новым годом!

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С Новым годом! Пусть у тебя будет столько денег, сколько выпадет пушистого белого снега этой зимой, столько верных друзей, сколько звезд на сияющем небосклоне, столько новых впечатлений, сколько украшений на всех праздничных елках мира!

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Пусть под хрустальный звон бокалов ваша жизнь превратится в волшебную сказку. Пусть в ней весь 2024 год царят душевное спокойствие, уют и искрящаяся радость. Вокруг пусть будут только искренние улыбки, а все проблемы останутся в уходящем году. С Новым годом!