С наступающим Новым годом, Украина: красивые поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
Новый год уже в понедельник. 31 декабря люди соберутся за большим праздничным столом. Уходящий год был трудным для украинцев, как и предыдущий. Хочется верить, что 2024 принесет мир, покой, благополучие и счастье.
Однако даже в сложные времена можно создать новогоднюю сказку, хоть немного. Не давайте печали овладеть вашим сердцем. Верьте в победу Украины и помните, что лучшие времена обязательно придут. Редакция 24 Канала искренне поздравляет всех украинцев с наступающим Новым годом!
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Поздравления с Новым годом в стихах
Ялинку дружно прикрашайте,
Новому року двері відчиняйте.
Вітаю з Новим роком вас
У цей святковий дивний час.
Нехай пухнастий білий сніг
Засипле щастям ваш поріг.
Добробуту бажаю і добра,
Щастя, злагоди, сімейного тепла.
***
З Новим роком привітаю
І тихенько побажаю,
Щоб вогні палали ясно,
В домі було завжди щастя,
Щоб новий прийдешній рік
Дав вам свято на весь вік.
Хай вас радує життя.
Вас вітаю щиро я!
***
Хай рік новий звеселяє,
На нові цілі наставляє.
Хай забере всі незгоди,
А подарує вам пригоди.
Хай щастя подарує,
Життя скоригує.
Хай завжди успіх жде,
До висот хай приведе.
***
В долоньки тихенько складу я бажання,
Щоб дивом сьогоднішнім все освітилося,
Вже на підході Новий рік, щасливий,
Хочу, щоб усмішкою ти освітилась!
Кохана, ти як сніжинка з морозу,
Нехай в Новий рік відчуєш лише казку,
Тобі я подарую все, що маю,
Любов, вірність, ніжність та ласку!
***
З Новим роком вас вітаю!
Гучно хай дзвенять бокали
Від душі вам побажаю,
Кращі, щоб часи настали!
Щоби успіх був у всьому
І щоб радість повний міг
І достатку вам додому,
Щоб лунав веселий сміх!
***
Новий рік вже на порозі,
Вже от-от постукає у двері.
Запросіть його з морозу
До святкової вечері...
Хай він вам дарує казку,
Не на день — на цілий рік!
Щоб щасливі й багаті
Ви прожили довгий вік!
Поздравления с Новым годом в прозе
Поздравляю с Новым годом 2024! Пусть следующий год станет лучше, чем предыдущий. Пусть он принесет нам больше хороших новостей, веру в хорошее будущее, семейное счастье. Желаю, чтобы 2024 год сплотил всех нас вокруг веры в победу Украины!
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Поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы не было плохой погоды за окном, чтобы не было печали на душе. Пусть год грядущий будет добрым и счастливым, пусть дарит радость, мир, успех. Желаю ярких эмоций, желаю огромной удачи и величайших сил на весь будущий год.
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Поздравляю вас с Новым годом! Желаю здоровья, удачи и благополучия. Пусть будут силы для новых свершений. У нас есть вера, что в новом году осуществится главное желание всех украинцев — мы победим. И впереди нас ждет много счастья, улыбок и возможностей в мирной Украине. Счастливого Нового года! Поддерживаем и верим в ВСУ! Слава Украине!
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Дорогая семья! С наступающим Новым 2024 годом, который принесет с собой много зеленого драконовского огня. Желаю вашей семье невероятных событий и радости, мудрости и крепкого здоровья. Пусть этот год будет для вас временем больших свершений и взаимоподдержки. Хочу, чтобы каждый день приносил счастливые улыбки и положительные мгновения. Берегите друг друга. С Новым годом!
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С Новым годом! Пусть у тебя будет столько денег, сколько выпадет пушистого белого снега этой зимой, столько верных друзей, сколько звезд на сияющем небосклоне, столько новых впечатлений, сколько украшений на всех праздничных елках мира!
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Пусть под хрустальный звон бокалов ваша жизнь превратится в волшебную сказку. Пусть в ней весь 2024 год царят душевное спокойствие, уют и искрящаяся радость. Вокруг пусть будут только искренние улыбки, а все проблемы останутся в уходящем году. С Новым годом!