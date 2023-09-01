Украина переходит на новый церковный календарь: что этому предшествовало и как изменятся даты праздников

Уже с 1 сентября православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь переходят на новый календарь. Этому решению предшествовало немало факторов, среди которых война.

Новый церковный календарь предполагает, что отныне большинство религиозных праздников будут отмечаться на 13 дней раньше. Речь идет о датах неподвижных праздников и постов. Как теперь будет выглядеть церковный календарь – подскажет 24 Канал.

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Почему решили перенести праздники

Решение переходить на новый юлианский календарь Православная церковь Украины приняла еще 24 мая на архиерейском соборе. Еще быстрее о таком намерении заявила Украинская греко-католическая церковь. В то же время за каждым отдельным приходом остается выбор – переходить на новый календарь или нет.

Интересно, что юлианский календарь ввел государственный и политический деятель Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. Им пользовались в Римской империи и во многих странах мира. И только в 16 веке Папа Римский Григорий XIII заметил, что юлианский календарь отстает от астрономических явлений на 10 дней. Вышло так, что дополнительные минуты и секунды не принимали во внимание при определении высокосных лет. И каждые 128 дней насчитывался еще один дополнительный день.

Папа Римский убрал это отличие. Поэтому день после 4 октября 1582 стал сразу 15 октября. Таким образом, он ликвидировал эти лишние 10 дней.

Долгое время ПЦУ и УГКЦ соблюдали старый юлианский календарь. Переход на новый календарь важен еще и для того, чтобы наконец не праздновать важные даты вместе с Россией, которая полтора года назад начала полномасштабную войну против Украины.

В частности, о переносе празднования Рождества начали говорить еще когда Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. И с каждым годом этот вопрос становился все острее. В 2017 году Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) сделали в Украине государственным выходным.

– это улучшенный вариант юлианского календаря, основой которого является вращение Земли вокруг Солнца. Им предусматривается 218 высокосных дней на 900 лет, а год длится 365 дней. Новоюлианский календарь использует 10 из 16 автокефальных восточных православных церквей.

Его соблюдает Вселенский патриархат Константинополя, некоторые церкви Ближнего Востока, православные церкви в Греции, Чехии и Словакии, Албании, Румынии, Кипре, а также греко-католические церкви в Болгарии и Румынии.

Важно отметить, что изменения не будут касаться таких праздников, как Вознесение Господне и Троица, поскольку они рассчитываются по лунному календарю. Ведь католическая и православная церковь пользуются разной пасхалией – способом вычета даты праздника.

А происходит все так: берут за основу дату весеннего равноденствия – 21 марта. Тогда ожидают первый полный месяц, и после него первое воскресенье становится датой Пасхи. Учитывая, что христиане придерживаются разных календарей – григорианского и юлианского, то и вычисляют даты по-разному.

Надо осознавать, что в этом контексте, весеннее равноденствие и полнолуние – не астрономические явления, а вычисляемые даты. Юлианскому календарю характерна большая погрешность, чем григорианскому. Собственно, из-за этой неточности с годами образуется разница в несколько дней. Поэтому по юлианскому календарю весеннее равноденствие приходится на 13 дней позже.

В католической церкви такой проблемы нет, потому что она давно перешла на григорианский календарь. А вот Православная церковь Украины все еще остается на действующей пасхалии – то есть способе исчисления даты Пасхи по юлианскому календарю.

Новые даты праздников

Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (вместо 21 сентября);

– 8 сентября (вместо 21 сентября); Воздвижение Креста Господня – 14 сентября (вместо 27 сентября);

– 14 сентября (вместо 27 сентября); Введение в Храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (вместо 4 декабря);

– 21 ноября (вместо 4 декабря); Андрея Первозванного – 30 ноября (вместо 13 декабря);

– 30 ноября (вместо 13 декабря); Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (вместо 8 января);

– 26 декабря (вместо 8 января); День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января);

(Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января); Святого Василия Великого – 1 января (вместо 14 января);



Как изменятся даты праздников в Украине / Инфографика 24 Канала