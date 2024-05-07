Новолуние 8 мая 2024: что категорически запрещено делать в этот период

В среду, 8 мая, будет последнее в этом году весеннее Новолуние. В этот период стоит придерживаться определенный рекомендаций.

Так, что именно категорически запрещено делать во время Новолуния, передает LifeStyle 24.

Кстати Новолуние в Тельце: что нас ждет 8 мая

Что нельзя делать во время Новолуния

В период Новолуния стоит воздержаться от плохих привычек и действий, которые могут негативно повлиять на вашу жизнь. Также лучше не принимать необдуманных решений.

Астролог Марина Скади заметила, что в этот период не стоит браться за слишком сложные задачи, если не уверены в своих силах. У вас появится шанс обновить жизнь. Поэтому подумайте, какие именно вещи вам бы хотелось изменить. Составьте список желаний, отправьте запросы во Вселенную и просто внутри себя просите о чудесах. Гоните прочь негативные мысли и сомнения.

В целом в этот период крайне важно быть внимательными в своих действиях. Также категорически нельзя конфликтовать. Ссоры до добра не доведут.