Когда ставить елку для любви и достатка в 2024: 5 благоприятных дат

Украинцы уже готовятся к новогодним и рождественским праздникам, поэтому скупают елки. Дерево приносит в каждый дом особую атмосферу и создает уют вокруг.

За считанные дни, а именно 6 декабря, День Святого Николая. Потому некоторые люди уже собираются украшать елку. Однако, для этого важно выбрать правильный день, чтобы призвать в дом счастье, деньги и любовь.

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В какие дни лучше всего ставить елку

В этом году украинцы будут праздновать День Святого Николая по новому стилю – 6 декабря. Эксперты говорят, что 5 декабря – благоприятный день, чтобы поставить и украсить елку. Так вы привлечете в дом благополучие и достаток.

Если вас преследуют трудности, проблемы и неурядицы, то елку стоит наряжать 22 декабря, в день зимнего солнцестояния. Говорят, что тогда нечистая сила теряет свою мощь, потому не сможет навредить. Вы будете защищены в течение всего 2024 года.

Также украшать елку можно 24 декабря, на Сочельник. По народным поверьям, в канун Рождества люди обращаются к святым за помощью и защитой. Также если поставить елку в этот день, то в следующем году получите обильный урожай.

Сочельник – удачный день, чтобы ставить елку / Фото из открытых источников

Некоторые люди украшают елку на Рождество, 25 декабря. Считается, что в день рождения Иисуса Христа высшие силы дарят людям здоровье, счастье, любовь и деньги.

Если же нарядить елку 28 декабря, то вы защитите свою семью от врагов и недоброжелательных людей. В этот день важно молиться о здоровье близких.

Кстати, не стоит ставить елку 30 или 31 декабря. Эксперты говорят, что эти дни – нейтральны. Поэтому лучше выбрать даты, о которых мы писали выше.

Не менее важно место, где вы собираетесь ставить елку. Ведь если держать новогоднее дерево у камина, батареи, радиатора или печи, то оно быстро осыпается. Лучше всего, чтобы елка стояла в прохладном месте.