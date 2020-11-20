Блогер, жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова продемонстрировала изящную фигуру в откровенном наряде. Знаменитость позировала перед зеркалом в нижнем белье.

Даша Квиткова одна из самых популярных украинских блогеров. На ее страницу в инстаграм подписаны 1,7 миллиона пользователей сети. В своем блоге девушка показывает стильные варианты различных образов, а также иногда там можно увидеть интимные фото.

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На днях Квиткрва опубликовала фотографию, где предстала перед камерой в соблазнительном образе. Звезда позировала в уютной комнате перед большим белым зеркалом. Возле него в вазе стояли необычайно красивые белые цветы. Сидя на кресле, Даша решила сделать эффектный снимок.

На фотографии она изображена в комплекте нижнего белья белого цвета. Короткий топ подчеркнул ее грудь, а трусики с высокой посадкой акцентировали внимание на стройной талии. Также внимание привлекают сооблазнительные и спортивные ножки девушки.

Длинные волосы Квиткова уложила в фирменные кудри, а на лице сделала макияж в нюдових оттенках. Завершила образ часами и браслетом на руке.

Любить и принимать. Себя и свои недостатки,

– написала Даша.



Даша Квиткова в нижнем белье / Instagram / @kvittkova