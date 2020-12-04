Главный герой 9 сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин заразился коронавирусом. Вместе с ним самоизоляции придерживается его жена Даша Квиткова, которая недавно чувствовала себя так плохо, что вынуждена была вызвать скорую. Несмотря на то, что COVID-19 "украл" планы влюбленных супругов, они остаются оптимистами и даже делятся с поклонниками в сети ценными советами.

На своей личной странице в инстаграме Никита Добрынин опубликовал сообщение, в котором расписал, чем можно себя занять людям, которые находятся на самоизоляции в предновогоднее время.

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Праздник к нам приходит. Кажется, эта рекламная фраза навсегда станет частью нашей жизни. Праздники помогают вспомнить, что жизнь хороша, а жить хорошо. Но можно подхватить вирус и остаться на самоизоляции. Болезнь пытается украсть хорошее настроение, словно Гринч Рождество,

– написал Никита Добрынин.

Телеведущий решил поделиться с поклонниками списком интересных и полезных дел, которыми можно занять себя на самоизоляции и не потерять радость.

– Начните украшать дом к Рождеству и Новому году. Именно подготовка к празднику создает приятное ощущение приближения чего-то большого и радостного.

– Ешьте мандарины с апельсинами – аромат праздников. Если у вас аллергия – не делайте этого.

– Зажигайте свечи. Ничто не создает такого расслабляющего зимнего уюта и настроения, как тени огня.

– Смотрите фильмы и сериалы с новогодней атмосферой.

– Звоните родным и друзьям. Спрашивайте, как у них дела. Это поможет зарядиться добром.

– Слушайте рождественскую и новогоднюю музыку. Вы же знаете, как музыка способна влиять на наше настроение.

– Составьте список людей, которым вы хотите вручить подарки. Пока есть время, подумайте об этом заранее.

Что известно о заражении COVID-19 Никиты Добрынина

О COVID-19 шоумен узнал случайно, когда делал тестирование для перелета. Сейчас телеведущий переносит вирус в легкой форме, впрочем его жена Даша Квиткова, которой тест на коронавирус показал отрицательный результат очень плохо себя чувствовала.

Недавно ночью у нее поднялась температура, началась невыносимая головная боль, которая была похожа на мигрень, тошнота и насморк. Также в теле присутствовала невероятная ломота, Даша не могла встать с кровати. Жена телеведущего еще раз сдала анализы на повторный тест на COVID-19.