Никакой тусклости: 1 простая хитрость, которая заставит столовые приборы из нержавейки блестеть как серебро
Источник:Ukr.Media
Часто используемые столовые приборы со временем покрываются налетом и тонкой пленкой накипи, которую нельзя забрать, просто помыв. Поэтому, чтобы восстановить сияние ложек и вилок можно воспользоваться одним простым методом.
Нержавеющие столовые приборы могут служить десятилетиями, но имеют один недостаток – они постоянно загрязняются накипью от воды и налетом от еды.
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Некоторые моющие средства оставляют после себя неэстетические пятна и налет. Поэтому очистить вилки и ложки можно с помощью 3 простых продуктов, которые не токсичны и легко очистят накипь:
- Сода;
- соль;
- И вода.
Секрет блеска нержавейки прост – чтобы приборы снова блистали как новые, их нужно прокипятить в специальной смеси.
Как очистить ложки и вилки от накипи / Фото Unsplash
Как очистить нержавейку
- Залейте в кастрюлю 2 литра воды;
- Добавьте в воду 2 столовых ложки пищевой соды и поваренной соли. Тщательно перемешивайте, параллельно нагревая воду;
- Положите в разогретую смесь столовые приборы и кипятите их примерно пол часа;
- Затем дайте приборам остыть и промойте их проточной водой;
- Тщательно протрите ложки, вилки и ножи, чтобы на них не осталось влаги.
Как очистить ложки и вилки от накипи / Фото Unsplash
Такой способ эффективно уносит налет и возвращает блеск и сияние вашим столовым приборам.