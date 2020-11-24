Netflix планирует выделить миллиард долларов на ремонт и расширение своей студии ABQ в Альбукерке. В компании заявили, что это позволит создать одну из крупнейших киностудий во всем мире.

Исполнительный директор Netflix Тед Сарандос отметил, что площадь помещения расширят на 300 акров. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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По прогнозам компании, расширение студии позволит создать в штате Нью-Мексико еще 1000 новых рабочих мест в течение следующих 10 лет.

Кроме этого, к строительству киностудии в Северной Америке будут привлечены около 1467 человек, что также станет возможностью получить работу многим людям.

Кто финансирует проект студии Netflix

Правительство штата Нью-Мексико выделило 17 миллионов долларов на строительство одной из крупнейших киностудий. Еще 7 миллионов профинансировали власти города Альбукерка. В Альбукерке также планируют на 20 лет снизить налог на недвижимость, чтобы покрыть первые 500 миллионов долларов, которые Netflix вложила в грандиозный проект.

Отметим, что компания Netflix планирует поддерживать темнокожих и представителей коренных народов, которые создают киноконтент.

Обратите внимание! Netflix планирует снимать в Альбукерке продолжение популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела".