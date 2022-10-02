У них постоянные невезения: астролог назвал несчастных мужчин по знаку Зодиака

Зачастую жизнь людей зависит не от судьбы, а от их характера. Людям, которые не умеют в жизни делать правильный выбор, постоянно не везет. Астролог рассказал, что такими мужчинами, которые постоянно имеют проблемы являютсяТельцы, Львы и Стрельцы.

Черные полосы в жизни часто сменяются белыми полосами, впрочем, некоторые мужчины постоянно проживают негативные моменты, пишет 24 канал. От невезения они чувствуют себя разбитыми и несчастными.

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Тельцы

Тельцы постоянно разочаровываются в себе и в окружающем мире. Их постоянно все не устраивает. Если им что-то не получается сделать, они злятся и бросают дело на полпути. У них отсутствует мотивация и вера в свои силы.

Львы

Львы хоть и успешны на работе, но на самом деле очень мало искренних и верных друзей. В жизни они одиноки и беслаберны. Они не умеют принимать самостоятельные решения, поэтому спрашивают советов у любого случившегося им на пути. Жизнь часто подбрасывает им проблемы, с которыми они не справляются.

Стрельцы

Стрельцы постоянно всех обвиняют в своих бедах, хотя не понимают, что причина несчастья кроется в них самих. Они не умеют отдыхать от работы и радоваться жизни. Из-за их постоянной страдает семья Стрельца. Также эти знаки Зодиака очень ленивы и совершенно не хотят изменить что-то к лучшему.