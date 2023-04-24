Это убьет ваш урожай: как нельзя выращивать помидоры

Помидор является распространённым овощем в Украине. Чтобы был хороший урожай, ему нужно много солнца и правильную подкормку. Важно знать, что может испортить рост и развитие помидоров.

Садоводы любят иметь у себя помидоры, потому что они очень полезны и вкусны. Имеет значение в выращивании этих овощей и правильная подкормка. Как нельзя выращивать помидоры и чем нельзя подкармливать – поделится 24 Канал.

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Ошибки в выращивании помидоров

Неправильный выбор семян. Нет смысла постоянно выращивать старые сорта, в то время как они давно не обладают полезными свойствами, стали мелкими и часто болеют. Лучше выбирать современные сорта, свежие и питательные. Помидоры для теплиц устойчивы к влажности и имеют немного листьев. А томаты для открытого грунта хорошо живут в сухой среде. Они могут защитить урожай от чрезмерных солнечных лучей.

Тени. Если речь идет о выращивании помидор на дворе в открытой земле, нужно знать, что помидоры не любят чрезмерную тень. Их не рекомендуется сажать в затемненных местах огорода или под деревьями. Если высадить помидоры у больших кустов, например, как малина или смородина – урожая не будет. Потому что кустарники дают сильную тень, так что плодов в таком случае почти не будет.

Холод. Наилучшей температурой для помидоров +23-25. При более низких показателях растение прекращает расти. Если плодов нет, а температура на уровне +10-15 градусов тепла, то урожая можно не ждать. Когда холоднеет, завязка полностью опадает. Поэтому большой ошибкой является сажать помидоры, когда не знаешь погоду на ближайшие недели. Потому что помидоры не любят холода. Соответственно, воздух и земли должны быть хорошо прогреты, чтобы это растение не погибло.

Ошибки в подкормке помидоров

Азотные удобрения. Их избыточное количество может вызвать у помидоров химический ожог. Как следствие, рост растений останавливается. Если листовые пластинки уже образовались, то на их могут показаться огромные пятна. Так же оно проявляется на недозрелых плодах.



Азотные удобрения / Фото Все растет