Холод не потревожит ваш сон: как согреться ночью зимой

В случае того, что ваша спальня не будет отапливаться зимой, нужно подготовиться к холодам и улучшить ваше спальное место. Смотрите лайфхаки, которые помогут вам не мерзнуть долгими зимними ночами.

24 канал выяснил, что нужно делать для того, чтобы не замерзнуть зимой ночью.

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Чтобы улучшить качество вашего сна и не замерзать, можно соблюдать несколько простых правил, которые не только повысят ваш комфорт, но помогут всегда оставаться в тепле.

Снизьте температуру в спальне

Как ни странно, но понижение температуры в вашем спальном месте может помочь вам нормально адаптироваться к ночным перепадам температур.

Дело в том, что если ваша спальня будет слишком теплой, при засыпании ваше тело будет потеть и перегреваться, что негативно влияет на качество сна. Поэтому перед сном лучше регулировать температуру и устанавливать ее в пределах от 15 до 19 градусов. Так вы не почувствуете значительного позолождения с утра, а вечером сможете комфортно согреться под одеялом.

Как не мерзнуть ночью зимой / Фото Unsplash

Пейте чай перед сном

Теплые напитки – это всегда хорошая идея, а расслабляющий чай перед сном – еще лучше. Когда вы уже готовы ко сну, сделайте себе вечерний напиток с успокаивающими компонентами – ромашкой, мятой или зеленым чаем.

Ваше тело сможет не только прогреться перед сном, но и расслабиться – напряженные мышцы тяжелее принимают тепло, поэтому вы можете мерзнуть вечером.

Как не мерзнуть ночью зимой / Фото Unsplash

Смените одеяло

Если вы систематически мерзнете в своей постели, это может означать, что ваше одеяло уже износилось и не держит тепло. Стоит задуматься о покупке нового покрывала – рынок предлагает хорошие сезонные одеяла и разнообразие новинок.

Если вам не хватает тепла, вы можете приобрести электрическое одеяло, которое работает как большая грелка. Такие одеяла можно регулировать и выставлять комфортную для себя температуру.

Как не мерзнуть ночью зимой / Фото Unsplash

Обеспечьте ноги теплом

Распространенной проблемой перед сном являются замерзшие ноги, которые не дают покоя. Чтобы быстрее греть ноги, следует иметь тонкие постельные носки, которые помогут быстро прогреть ступни и не позволят перегреву.

От толстых вязаных или флисовых носков следует удержаться – они не только могут легко перегреть ноги, но и могут стать причиной развития бактерий от пота.

Как не мерзнуть ночью зимой / Фото Unsplash