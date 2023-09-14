Обувь сильно натирает ноги: несколько полезных советов в такой ситуации

Обувь натирает по разным причинам. Но это однозначно неприятно, потому что оставляет отеки и волдыри. Есть некоторые варианты, как решить эту проблему.

Обувь может натирать из-за неправильного размера, материала, из которого она сделана или модели, которая вам не подходит. 24 Канал подскажет, как уберечь свои ножки от мозолей и натираний.

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Что делать, чтобы обувь не натирала

Если вы знаете, что у вас есть проблема с натиркой ног, покупайте лейкопластыри заранее и носите с собой. Это поможет избежать натираний и волдырей. Когда появляются неприятные ощущения – заклеивайте место лейкопластырем.



Лейкопластырь / Фото "Фармако"

Есть еще один действенный метод – смазывайте материал обуви определенным жиром. Это может быть растительное масло, детский крем. Оставляйте на ночь.

Бывает так, что материал задней части обуви достаточно твердый. Тогда можно постучаться по нему молотком. Но перед этим положите на задник мягкую ткань и постучите по нему инструментом там, где вас натирает.



Молоток / Фото "Алло"

Идеально, когда обувь приобретает вашу форму ног. Вскипятите воду и подержите над ней тесную пару обуви. После этого наденьте толстые носки и проходите в нем несколько часов. Такая кожа скорее адаптируется под ваши ноги.

Также в тех местах обуви, где вам натирает, можно натереть воском или сухим мылом. В таком случае трение не должно быть таким ощутимым.