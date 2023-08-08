Кай и Авель: как еще называли младенцев в Кривом Роге в этом году

В каждой области Украины могут быть свои вкусы и видения на имена детей. География играет свою роль в этом вопросе. А как насчет Кривого Рога?

В вопросе выбора имени для ребенка есть место для творчества. Здесь все зависит от вашей фантазии. Интересно, какие предпочтения характерны для жителей Кривого Рога.

К теме 8 небанальных имен для мальчиков: список с "изюминкой"

Какие имена выбирали детям в Кривом Роге

Всего за первые 6 месяцев 2023 года в Кривом Роге появилось 1119 младенцев. Из них – 11 девочек и 22 мальчика.

Некоторые родители решили не экспериментировать лишний раз и давали своим деткам распространенные и обычные имена. Такое желание имеет место быть, ведь не всем по душе экзотика.

К примеру, мальчиков называли Богдан, Федор, Николай, Егор, Даниил, Марк, Михаил, Максим, Александр,

называли Богдан, Федор, Николай, Егор, Даниил, Марк, Михаил, Максим, Александр, А вот в выборе имен для девочек были такие предпочтения, как Полина, Милана, Валерия, Марина.

Другие мамы и папы ценят исключительность для новорожденных. Хотят подчеркнуть их индивидуальность интересными и небанальными именами. И они очень красиво звучат и приятны уху.

В частности, речь идет о женские имена Теона, Мане, Сумайя, Аманда, Хлоя, Валия, Муна, Аюна, Иулиания, София, Мануна, Нарина, Менуха-Рахель.

Не обошла стороной эта тенденция и мальчиков. Распространенными мужскими необычными именами были Тит, Амир, Адилье, Кай, Данай, Нил, Один, Десмонд, Алан, Фаддей, Адиль, Леви, Авель, Доминик, Тихон-Леон.