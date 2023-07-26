Традиционные и редкие имена для детей в Тернопольской области

Несмотря на то, что в Украине уже около полутора лет идет полномасштабная война, наши женщины продолжают рожать. Это заслуживает уважения и признательности.

Только за первые 6 месяцев 2023 года в Тернопольской области родились 2 787 младенцев. Выбор имени в этом вопросе – важен и ответственен. Узнайте, как называли мальчиков и девочек в Тернопольской области за первое полугодие 2023 года.

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Имена для младенцев в Тернопольской области в 2023 году

Семей, которые выбирают своим деткам обычные, всем знакомые имена, достаточно. Некоторые из них дают имя, которые были у их родственников – бабушек, дедушек. За первые 6 месяцев текущего года распространенными именами среди жителей Тернополя были:

для девочек : Анна, Алина, Анастасия, Ангелина, Вероника, Виктория, Дарья, Эвелина, Эмилия, Ева, Елизавета, Злата, Екатерина, Мария, Александра, Елена, Ольга, Соломия, София, Юлия, Юстина, Яна.

: Анна, Алина, Анастасия, Ангелина, Вероника, Виктория, Дарья, Эвелина, Эмилия, Ева, Елизавета, Злата, Екатерина, Мария, Александра, Елена, Ольга, Соломия, София, Юлия, Юстина, Яна. мальчикам выбирали следующие традиционные имена: Андрей, Артем, Арсен, Богдан, Владислав, Вячеслав, Давид, Даниил, Демьян, Дмитрий, Захар, Максим, Марк, Матвей, Матей, Николай, Александр, Роман, Тарас, Тимофей.

Но обычными именами называли детей далеко не все. Некоторые из них хотят что-то особенно экстраординарное. Что-то такое, чтобы подчеркнуть индивидуальность детей. Поэтому называют детей оригинальными, непохожими на другие имена.

В частности, популярными женским интересными именами являются Агата, Адаора, Аделина, Адель, Амелия, Артиана, Божена, Виолетта, Виталина, Эдита, Евфимия, Элис, Евангелие, Иеремия, Есения, Златослава, Иллария, Илая, Катя, Квитослава, Лаядика, Лия, Леля, Мадонна, Магдалина, Матильда, Милана, Милания, Мия, Николь, Ноема, Оливия, Рената, Стефания, Сюзанна, Юния.

За первое полугодие 2023 года хватало родителей со своеобразным вкусом, поэтому имена их мальчики получили совершенно необыденные. Речь идет о таких: Адам, Алан, Арнак, Байрам, Борис, Вениамин, Гавриил, Генрих, Генрих, Гордий, Дамир, Демьян, Демир, Эван, Эльдар, Эмиль, Эмир, Эрнест, Елисей, Лука, Мануэль, Марс, Натан, Прохор, Савелий, Севастиан, Славомир, Теодор, Юлиан, Юнус, Ярема, Яремий.