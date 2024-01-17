10 мужских и женских имен, которые излучают мощную энергетику и силу

Родителям следует усердно думать над именем для ребенка. Многие люди выбирают вариант, излучающий невероятную силу, чтобы он помогал сыну или дочери преодолевать все препятствия на жизненном пути.

Список таких имён ищите в материале. Он особенно пригодится родителям, у которых уже скоро родится ребенок. Здесь есть варианты, как для девочек, так и для мальчиков.

Тоже полезно Невероятно благозвучны: 7 традиционных украинских имен для девочек

Подборка имен с мощной энергетикой

Имя Итон имеет очень древние корни, потому и излучает мощную энергетику. С иврита оно переводится как "сильный", "жесткий". Именно из-за значения имя и придает силу характеру мальчика.

Имя Одри имеет английское происхождение и означает "благородная сила". Оно символизирует стойкость, утонченность, внутреннюю силу и красоту. Владельцы этого имени обладают невероятным шармом.

Имя Матильда – немецкого происхождения. Трактуется как "мощная в бою". Также оно ассоциируется с королевой Англии Матильдой, которая обладала лидерскими качествами характера: решительностью и храбростью.

Имя Габриэль означает "Бог – моя сила", "Божий герой". Его можно услышать в разных странах мира. Ведь имя символизирует духовную стойкость и силу.

Имя Валери пришло к нам с латинского языка и означает "сила", "здоровье". Оно невероятно хорошо звучит. Кроме того, очень изысканное и грациозное.

Имена с мощной энергетикой / Фото Unsplash

Имя Александр имеет греческое происхождение. Его толкуют как "защитник народа", "покровитель". Значение этого имени полностью передает мужественный характер его владельцев.

Имя Лео имеет латинские корни и переводится как "лев". Такие мальчики очень благородны. Они любят выделяться среди людей и быть в центре внимания.

Имя Ривер ассоциируется с природой, поэтому символизирует устойчивость и способность адаптироваться к разным условиям. Кроме того, излучает гармонию, выносливость и особую энергетику.

Имя Афина символизирует богиню мудрости, войны и стратегии. Его особенно уважали в Древней Греции. Считается, что владелицы этого имени – мудрые и отважные личности.

Имя Аврора пришло к нам из Древнего Рима. Раньше так называлась богиня рассвета. Поэтому имя и означает "рассвет", "утренний свет".