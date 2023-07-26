Как назвать мальчика и девочку в августе: календарь Дней ангела

Подробный календарь именин на август, который поможет выбрать имя для ребенка и подскажет, когда у кого День ангела приводит 24 Канал. Заметим, что в последний месяц лета рождаются Лев или Дева.

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Как назвать ребенка в августе