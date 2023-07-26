Как назвать мальчика и девочку в августе: календарь Дней ангела
26 июля 2023, 19:00Читати новину українською
Рождение ребенка – одно из важнейших событий жизни. Многие убеждены, что имя влияет на характер и даже судьбу. Так что к этому выбору родители подходят с особым трепетом.
Подробный календарь именин на август, который поможет выбрать имя для ребенка и подскажет, когда у кого День ангела приводит 24 Канал. Заметим, что в последний месяц лета рождаются Лев или Дева.
Кстати говоря 5 мужских имен на букву А, которые вам понравятся
Как назвать ребенка в августе
- 1 августа: Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Мария, Марина, Милана
- 2 августа: Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Федор.
- 3 августа: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Мария.
- 4 августа: Алексей, Корнилий, Мария, Михаил, Магдалина, Зина, Анастасия.
- 5 августа: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор, Стелла, Ангелина.
- 6 августа: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Кристина, Николай, Роман, Дария.
- 7 августа: Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай, Виктория.
- 8 августа: Игнатий, Моисей, Параска, Сергей, Федор, Ева, Полина.
- 9 августа: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон, Ксения.
- 10 августа: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан, Арина, Илона, Богдана.
- 11 августа: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Элеонора, Эмилия.
- 12 августа: Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел, Анжелика, Анна.
- 13 августа: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.
- 14 августа: Александр, Дмитрий, Леонтий, София, Тимофей, Федор, Соломия, Алиса
- 15 августа: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор, Людмила.
- 16 августа: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Соломия, Мелисса.
- 17 августа: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Семен, Рима, София, Антонина.
- 18 августа: Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна.
- 19 августа: Лев, Михаил, Вадим.
- 20 августа: Александр, Алексей, Антон, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр, Игорь, Анна, Мария
- 21 августа: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор, Оксана, Виктория, Анастасия.
- 22 августа: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самойло, Юлиан, Яков.
- 23 августа: Афанасий, Вячеслав, Роман, Роза, Амелия.
- 24 августа: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор, Снежана, Екатерина.
- 25 августа: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.
- 26 августа: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Парамон, Тихон, Яков, Оксана, Ирина.
- 27 августа: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Ангелина, Кристина, Моника.
- 28 августа: Максим, Александр, Матвей, Василий, Мария, Федор.
- 29 августа: Александр, Анна, Иван, Степан, Яков, Анна, Сабина, София, Екатерина.
- 30 августа: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп, Юлиана, Роза, Дарья.
- 31 августа: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил, Ульяна, Юлиана, Мария.