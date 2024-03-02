6 прекрасных имен для мальчиков, которые появятся на свет в марте

Назвать сына или дочь именем святого – это замечательная идея. Так вы подарите своим детям пожизненную опеку и защиту. Их не будут пугать трудности и испытания.

В марте будет много мужских именин, поэтому выбор большой. LifeStyle 24 подготовил список имен, которыми можно назвать мальчика в этом месяце.

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Имена для мальчиков, которые родятся в марте

Павел – именины 7 марта

С латинского языка имя Павел переводится как "малый", "скромный". Его оригинальное звучание – Paulus. Такие мальчики никогда не отказывают людям в помощи, ведь очень добрые, отзывчивые и сочувствующие. Им можно довериться, если ищете выход из сложной ситуации.

Арсений – именины 2 марта

Имя Арсений имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "мужественный". Оно наделяет своих владельцев разнообразными чертами характера: скромностью, застенчивостью, решительностью и надежностью. Арсении не любят выделяться среди людей, поэтому часто скрывают свои особенности.

Тимофей – именины 15 марта

Древнегреческое имя Тимофей означает "тот, кто почитает Бога". Интересно, что в Италии и Испании оно имеет еще и женскую форму – Timotea. Ребята, которых называют этим именем, очень хорошо разбираются в людях. Поэтому они стараются окружать себя только хорошими знакомыми и друзьями.

Подборка красивых имен для мальчиков / Фото Canva

Ефим – именины 11 марта

Имя Ефим также пришло к нам из Древней Греции и обладает различными значениями: "благосклонный", "благочестивый", "доброжелательный", "священный". Талант, трудолюбие и мудрость – это то, что присуще этим ребятам. Однако они часто теряют свою настойчивость, когда нужно достичь цели.

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Серафим – именины 21 марта

Имя Серафим имеет древнееврейские корни. Согласно Библии, так назывался ангел огня, который спускался к людям и дарил им свет. Владельцы этого имени знают, что сказать, поэтому не боятся высказывать свое мнение. Такие мужчины – уверены в себе и всегда стремятся занимать первые места.

Тихон – именины 25 марта

Имя Тихон – древнегреческого происхождения и означает "удачный". Мальчики, которым его дают родители, отличаются доброжелательностью и мягкостью. Однако их лучше не обижать, ведь получите по заслугам.