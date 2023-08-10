Как назвать близнецов-мальчиков: 5 оригинальных пар имен
Выбор имени – одно из важнейших решений для родителей в период рождения ребенка. Затруднения умножаются на два, если у супругов появляются близнецы. Мы подскажем, как подобрать имена для братьев.
В процессе подбора имен для мальчиков-близнецов, стоит акцентировать внимание на сходстве, но и отличии малышей. Соответственно, чаще всего родители выбирают такие имена, похожие между собой, но разница остается заметной. 24 Канал расскажет, как выбрать имя и подскажет несколько вариантов.
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Прежде всего следует помнить о том, что имя должно быть созвучно отчеству и фамилии. Также лучше выбирать имена, которые начинаются на разные буквы – чтобы избавиться от путаницы детей в детском саду и школе.
Удачным вариантом является назвать мальчиков в честь родственников, например двух дедушек – так никому не будет досадно, а родителям не придется долго размышлять.
Универсальных правил нет, поэтому главное при выборе – ориентироваться на собственные желания, предпочтения, свою интуицию, а также семейные традиции.
Как подобрать имя / Фото - Pixabay
Имена для мальчиков-близнецов
- Святослав и Ярослав. Эти имена имеют славянское происхождение. Первое означает "священная слава", второе – "ярый и славный". Считается, что эти имена обладают сильной энергетикой, ведь в свое время их носили величайшие киевские князья.
- Тимур и Артур. Первое имя имеет тюркское происхождение, в то время как имя Артур фигурировало в преданиях кельтских племен. Первое имеет значение "железо", а второе – "мощный", "воин". Владельцы имени Артур спокойны, но обладают сильной интуицией. Тимуры обычно настойчивы и отзывчивы.
- Андрей и Сергей. Эти имена схожи по звучанию, но различаются по значению и происхождению. Андрей происходит из древнегреческого и означает "смелый". Сергей же имеет древнеримское происхождение, а его значение – "защитник", по другой версии "слуга Божий".
- Борис и Глеб. Покровители этого имени тоже были братьями – князья Борис и Глеб – сыновья Владимира Великого. Они стали одними из первых канонизированных святых православной церковью.
- Теодор и Матвей. Эти имена подходят мальчикам, родители которых хотят подчеркнуть их индивидуальность. В то же время оба имени имеют одно значение – "дарованный Богом". Теодор имеет греческое происхождение, а Матфей – древнееврейское.