Как назвать близнецов-мальчиков: 5 оригинальных пар имен

Выбор имени – одно из важнейших решений для родителей в период рождения ребенка. Затруднения умножаются на два, если у супругов появляются близнецы. Мы подскажем, как подобрать имена для братьев.

В процессе подбора имен для мальчиков-близнецов, стоит акцентировать внимание на сходстве, но и отличии малышей. Соответственно, чаще всего родители выбирают такие имена, похожие между собой, но разница остается заметной. 24 Канал расскажет, как выбрать имя и подскажет несколько вариантов.

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Прежде всего следует помнить о том, что имя должно быть созвучно отчеству и фамилии. Также лучше выбирать имена, которые начинаются на разные буквы – чтобы избавиться от путаницы детей в детском саду и школе.

Удачным вариантом является назвать мальчиков в честь родственников, например двух дедушек – так никому не будет досадно, а родителям не придется долго размышлять.

Универсальных правил нет, поэтому главное при выборе – ориентироваться на собственные желания, предпочтения, свою интуицию, а также семейные традиции.



Как подобрать имя / Фото - Pixabay

Имена для мальчиков-близнецов