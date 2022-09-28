Астролог назвал несчастных женщин по жизни по знаку Зодиака

В жизни одним людям везет буквально со всем, другие же страдают от неудач на каждом шагу. Астролог рассказал, что несчастными женщинами по знаку Зодиака являются Тельцы, Раки и Весы.

Этим трем знакам Зодиака часто не везет, пишет 24 канал. У них наблюдаются проблемы на работе, нет друзей, а в личной жизни есть постоянные скандалы и разочарования.

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Телец

Тельцы чаще всего страдают от одиночества. Их постоянно бросают мужчины, поэтому они больно переносят развод. У женщин-Тельцов плохая самооценка, они не умеют себя любить и уважать и ставят себя на последнее место. Они в первую очередь думают о ком-то, а потом о себе. Такие действия всегда с ними играют в злую шутку.

Рак

Жизнь Ракам постоянно готовит серьезные испытания. Эти женщины никогда не живут спокойной и размеренной жизнью. Проблемы у них тянутся с самого детства. Также у них наблюдаются непроработанные травмы, тянущие их вниз.

Весы

В общем, женщины-Весы имеют сложную судьбу. Хотя жизнь иногда их радует счастливыми моментами, они быстро угасают, и наступает время переживаний и проблем. Расслабляться Весам некогда, особенно во взрослом возрасте. Хотя эти представители знака Зодиака хорошо скрывают свое состояние от других, впрочем, все равно далеко в душе они глубоко несчастны.