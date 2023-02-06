Искусно управляют другими: назвали 3 крупнейших манипулятора зодиака

Родившиеся под знаками зодиака Близнецов, Раков и Водолеев обладают непревзойденным умением манипуляции – они могут незаметно заставить любого играть по их правилам. Эти знаки зодиака привыкли добиваться своего всеми правдами и неправдами.

Манипулятивные знаки зодиака знают, на какие болезненные точки нажать, чтобы добиться желаемого, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Неоднозначные и двуликие Близнецы могут легко менять свое мнение по поводу чего-либо, и удачно убедить окружение, что именно они правы. Близнецы привыкли апеллировать к своему авторитету и достигать своего громких слов.

Благодаря недюжинным ораторским способностям Близнецы могут заворожить и убедить многих людей – если им нужно внушить что-то другим, они справятся с этим без проблем.

Гороскоп для Близнецов

Раки

Представители этого знака зодиака прекрасно понимают силу эмоций – Раки привыкли решать проблемы тем, что умиляют или давят на жалость своих близких, друзей или семьи. Те, кто родился под знаком зодиака, не гнушаются пустить слезу для того, чтобы достичь своей цели.

Как только Раки получают свое, они, как ни в чем не бывало, продолжают спокойно жить, выводя своим поведением других и устраивая всем вокруг эмоциональные качели. Именно этот простой прием помогает Ракам держать возле себя людей, которым не безразлично на них.

Гороскоп для Раков

Водолеи

Водолеи – фанаты ухаживаний и флирта. Они привыкли манипулировать желаниями и эмоциями других посредством своего врожденного обаяния. Водолеям нравится влюблять в себя каждого, кто встретится на пути.

Когда представители этого знака зодиака наигрываются с очередной "игрушкой", они легко отвергают поклонника и живут как ни в чем не бывало – Водолеям быстро надоедает крутить человеком, как только он становится для них полностью понятным.

Гороскоп для Водолеев