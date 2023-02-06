Маніпулятивні знаки зодіаку знають, на які болючі точки натиснути, щоб досягти бажаного, пише 24 Канал.

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Близнюки

Неоднозначні та дволикі Близнюки можуть легко міняти свою думку щодо будь-чого, та вдало переконати оточення, що саме вони праві. Близнюки звикли апелювати до свого авторитету та досягати свого гучними словами.

Завдяки непересічним ораторським здібностям Близнюки можуть заворожити та переконати багатьох людей – якщо їм потрібно навіяти щось іншим, вони впораються з цим без проблем.

Гороскоп для Близнюків

Раки

Представники цього знаку зодіаку чудово розуміють силу емоцій – Раки звикли вирішувати проблеми тим, що розчулюють чи давлять на жалість своїх близьких, друзів чи родини. Ті, хто народилися під знаком зодіаку, не гребують пустити сльозу для того, щоб досягти своєї цілі.

Як тільки Раки отримують своє, вони як ні в чому не бувало продовжують спокійно жити, виводячи своєю поведінкою інших та влаштовуючи всім навколо емоційні гойдалки. Саме цей простий прийом допомагає Ракам тримати біля себе людей, яким не байдуже на них.

Гороскоп для Раків

Водолії

Водолії – фанати залицянь та флірту. Вони звикли маніпулювати бажаннями та емоціями інших за допомогою своєї вродженої чарівності. Водоліям подобається закохувати в себе кожного, хто зустрінеться їм на шляху.

Коли представники цього знаку зодіаку награються з черговою "іграшкою", вони легко відкидають залицяльника та живуть як ні в чому не бувало – Водоліям швидко набридає крутити людиною, як тільки вона стає для них повністю зрозумілою.

Гороскоп для Водоліїв