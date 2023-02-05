Представители этих знаков зодиака не привыкли отмалчиваться и не участвовать в спорах – их чувство справедливости и вспыльчивый характер делают свое дело, пишет 24 Канал.

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Овен

Огненные Овны отличаются среди других своим вспыльчивым характером и непреодолимым упрямством. Если что-то пойдет, по мнению Овнов, несправедливо по плану – оппонент может ждать криков, скандалов и громких выяснений отношений.

Овны не терпят, когда люди переходят на личности и затрагивают семью или друзей – этот знак зодиака также отличается от других злопамятством и мстительностью.

Гороскоп для Овнов

Ди во

Главной причиной для честолюбивых и правильных Дев часто становится нарушенная справедливость. Это может быть что угодно – от неравно разделенной шоколадки до финансовых махинаций.

Девы не привыкли терпеть обиды и несправедливость – этот знак зодиака привык противостоять и бороться за правду. Правда, делают они это специфическим способом – Девы могут влезть в конфликт, который может дойти даже до суда.

Гороскоп для Дев

Скорпион

Представители знака зодиака очень любят интеллектуальные разговоры и дискуссии. Однако, когда оппонент не соглашается со Скорпионом, это только вопрос времени, когда Скорпион сорвется и будет нервничать.

Для представителя этого знака важно то, чтобы его мнения ценили и уважали – при этом Скорпионы не могут проигнорировать альтернативное мнение и уважать его. Эмоциональные Скорпионы могут резко забыть об аргументах и начать апеллировать к эмоциям или даже грубой силе.

Гороскоп для Скорпионов