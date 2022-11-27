Обладательницам этих 3 имен всегда везет зимой: проверьте, есть ли ваше среди них
Обладательницам этих 3 имен всегда везет зимой: проверьте, есть ли ваше среди них
Обладательницы этих имен могут осуществлять свои мечты и всячески реализовывать себя зимой – фортуна на их стороне, пишет 24 канал.
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Инга – "зимняя"
Женщины с таким красноречивым именем рождены для того чтобы чувствовать себя зимой максимально комфортно. Когда они попадают в холодную стихию, ничего не может потушить их внутренний огонь – настойчивые и стойкие Инги могут свернуть горы.
Зимой перед Ингами открыты все двери и сердца – этот сезон идеально подходит для того, чтобы женщины с этим именем обустраивали свою жизнь – как карьерную, финансовую, так и любовную.
Счастливые имена для зимы / Фото Unsplash
Светлана – "сияющая"
Та, кого назвали Светланой, берет от зимы все – развлекается, путешествует и получает удовольствие от жизни. В этом сезоне Светланы могут реализовать свои давние мечты – на их стороне удача, сопровождающая не только зимой, но и всю жизнь.
Светланы очень ценят зимний комфорт и всегда по-философски относятся к этому холодному времени года. Для них зима – это завершение природного цикла, который несет после себя возрождение и дает толчок новым делам и успехам.
Счастливые имена для зимы / Фото Unsplash
Ульяна – "счастье"
Для Улян зима – наиболее комфортный период года, когда можно посвятить время себе, своему дому и родным. Ульяны очень ценят семейное тепло, поэтому в их доме всегда приятно и комфортно зимой.
Уляны обладают невероятным талантом к созданию уюта и любви вокруг себя, особенно работающей зимой – поэтому проводить время за чашкой какао и в компании Уляны – сущее удовольствие.
Счастливые имена для зимы / Фото Unsplash