Власниці цих імен мають змогу здійснювати свої мрії та всіляко реалізовувати себе взимку – фортуна на їхньому боці, пише 24 канал.

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Інга – "зимова"

Жінки з таким красномовним іменем народжені для того, щоб почуватися взимку максимально комфортно. Коли вони потрапляють у холодну стихію, нічого не може загасити їхнього внутрішнього вогню – наполегливі та стійкі Інги можуть звернути гори.

Взимку перед Інгами відкриті всі двері та серця – цей сезон є ідеальним для того, щоб жінки з цим іменем облаштовували своє життя – як кар'єрне, фінансове, так і любовне.

Щасливі імена для зими / Фото Unsplash

Світлана – "осяйна"

Та, кого нарекли Світланою, бере від зими все – розважається, подорожує та отримує задоволення від життя. Цього сезону Світлани можуть реалізувати свої давні мрії – на їхній стороні удача, яка супроводжує не тільки взимку, але і протягом всього життя.

Світлани дуже цінують зимовий комфорт та завжди по-філософськи відносяться до цієї холодної пори року. Для них зима – це завершення природного циклу, який несе після себе відродження та дає поштовх для нових справ та успіхів.

Щасливі імена для зими / Фото Unsplash

Уляна – "щастя"

Для Улян зима – найбільш комфортний період року, коли можна присвятити час собі, своїй домівці та рідним. Уляни дуже цінують родинне тепло, тому в їхньому домі завжди приємно та комфортно взимку.

Уляни мають неймовірний талант до створення затишку та любові навколо себе, що особливо працює взимку – тому проводити час за горнятком какао та в компанії Уляни – суще задоволення.

Щасливі імена для зими / Фото Unsplash