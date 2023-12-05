"Медийный тикток-воин": ветеран ВСУ Назар Грабар ответил хейтерам, почему уволился в запас
Источник:"ТиКиев"
Модель Назар Грабар, потерявший брата на фронте, сейчас не воюет. Он ответил хейтерам, критикующим его из-за видео в сети и походов на интервью.
Ветеран ВСУ Назар Грабар после потери брата вернулся с фронта в гражданскую жизнь. Он занимается благотворительным фондом, а также вернулся к своей работе, съемкам в медийных проектах, интервью и видео в соцсетях.
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Назар Грабар ответил хейтерам
Назар Грабар рассказал, что иногда его встречают на улицах и благодарят. В то же время в сети он получает много хейта. Защитника обвиняют в комментариях: "тикток-воин", "навоевался", "ходишь по интервью".
Ветеран еще раз объяснил, как он уволился в запас – это статья 26 закона Украины о воинской обязанности и военной службе, закон 8009 от 24 августа.
Уволился в запас по новому закону, из-за потери брата на фронте. Из-за того, что я последний мужчина в семье – кормилец. Мне много раз писали: "Как ты это сделал? Потому что ты медийный?" Нет, не потому. Генштаба пох*р, кто я. Я солдат, поэтому все должно быть по закону,
– объяснил Назар Грабарь.
Ветеран предполагает, что он может вернуться на фронт из-за нехватки личного состава.
"Я воевал бы еще, если бы не закон, уволивший меня в запас на полгода. Как дальше будет – я не знаю. Я на учете в военкомате. Пол года заканчиваются, и меня могут мобилизовать снова. Учитывая то, что желающих все меньше, а люди заканчиваются, я готов к любому сценарию", – заметил Назар.
Интервью с Назаром Грабарем: смотрите видео онлайн
Назар Грабар потерял брата на войне
- Братья Грабар с начала полномасштабного вторжения занимались волонтерством, но впоследствии Илья выразил желание уходить на фронт. Назар не смог пустить его одного.
- Самым страшным моментом для военного стало одно из первых серьезных столкновений, когда они были в окружении и не надеялись на успех. Тогда Назар очень поддержал его брат Илья.
- Назар считает, что на войне имел одну задачу – ухаживать за братом. Ему трудно говорить о герое, ведь Илья погиб в декабре 2022 года.